Undertaker si ritira dalla WWE a 55 anni/ “Non ho più altro da conquistare sul ring”

The Undertaker, leggenda della WWE, ha annunciato nelle passate ore il suo ritiro a 55 anni. L’annuncio ufficiale è giunto da parte dello stesso wrestler nel corso dell’ultima puntata di una docu-serie a lui dedicata e nella quale ha ammesso di non avere più nessun altro obiettivo da raggiungere. Un addio dalle scene, quello annunciato da Undertaker, destinato a far discutere, quello giunto nel corso dell’ultimo episodio della docu-serie a lui dedicata dal WWE Network: “The Last Ride”. “Sono arrivato al punto in cui il cowboy cavalca via”, ha dichiarato, spiazzando tutti i suoi fan. La star della WWE, dopo i numerosi trionfi collezionati nel corso della lunga carriera, ha deciso quindi di ritirarsi definitivamente ed il motivo è presto detto: tutti gli obiettivi che si era prefissato li ha finalmente raggiunti, dunque non avrebbe più altro da inseguire. “Non ho più niente da conquistare, nessun obiettivo da raggiungere. Il gioco è cambiato ed è tempo per i nuovi di farsi avanti”, ha dichiarato nel finale della docu-serie.

UNDERTAKER SI RITIRA DALLA WWE: L’ANNUNCIO UFFICIALE

La notizia di un imminente ritiro dalla WWE da parte di Undertaker era ormai nell’aria da qualche tempo ma la stessa (ex) star del wrestling ha ammesso nelle passate ore di aver compreso che era arrivato il momento di dire addio solo grazie al documentario: “Non so, il momento mi sembra quello giusto. Credo che il documentario mi abbia aiutato a capirlo. Mi ha aperto gli occhi sulla situazione e mi ha aiutato a non giudicarmi in modo troppo severo su questi ultimi anni. Vedo le cose da una scala più ampia”. L’annuncio del suo ritiro ha chiaramente sollevato grande dispiacere tra gli appassionati sportivi in generale. Mark William Calaway – questo il vero nome di The Undertaker – è entrato nel circuito nel 1990 vincendo tutto ciò che si poteva vincere. Oltre allo sport è stato anche un personaggio molto popolare avendo fatto il doppiatore e partecipato a a vari show televisiva anche come attore.



