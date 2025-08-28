Underwater è il primo survival movie girato dalla bravissima Kristen Stewart che non ebbe grande successo: da rivedere. Regia di William Eubank

Underwater, film su Italia 1 diretto da William Eubank

La seconda serata di Italia 1 di giovedì 28 agosto 2025, alle ore 23.05, prevede la messa in onda del film horror fantascientifico Underwater. Uscito nelle sale nel 2020, vede alla regia William Eubank qui alla sua prima fatica per una major come 20th Century Fox e distribuita da Disney, dopo aver lavorato come esperto di effetti speciali (Collateral e Superman Returns tra gli altri) e produzioni indipendenti, come il film The Signal (2014).

Di rilievo la colonna sonora firmata da Marco Beltrami, a suo agio con le produzioni horror, come Scream di Wes Craven e sci-fi come Io, Robot.

Anticipazioni Un Professore 3: nel cast new entry due attori amatissimi/ Chi sono e che ruolo avranno

Protagonista della pellicola è la star Kristen Stewart che quest’anno ha esordito dietro alla macchina da presa con il film The Chronology of Water. Al suo fianco l’attore francese Vincent Cassel, il famoso ex marito di Monica Bellucci il cui ultimo lavoro è stato nella la serie TV francese Fiasco. Completano il cast Mamoudou Athie, T. J. Miller, John Gallagher Jr., Jessica Henwick e Gunner Wright.

Chi era Roberto Marson, schermidore e campione paralimpico/ Vincitore di 26 medaglie ai Giochi!

La trama del film Underwater: alieni subacquei

In Underwater ci troviamo nell’anno 2050 nella Fossa delle Marianne, dove è presente un impianto di trivellazione. Un fortissimo terremoto distrugge quasi interamente la base e uccide il personale addetto. Ci sono pochi sopravvissuti: Norah, ingegnere, i due ricercatori Rodrigo e Paul e la biologa Emily col suo fidanzato Liam. Il gruppo cerca di raggiungere la zona dove sono situate le capsule di salvataggio, ma il guardiano comunica loro che sono già partite.

I superstiti sono così intrappolati sul fondale senza poter comunicare con i proprietari dell’impianto, le Tian Industries, e decidono di indossare tute pressurizzate per raggiungere una trivella vicina con la speranza di poter riemergere. Il casco difettoso di Rodrigo però imploderà per la pressione dell’acqua, uccidendolo all’istante.

Katia Follesa fidanzata con Vincenzo Ferrera?/ Presunto flirt con l’attore di Mare Fuori dopo Angelo Pisani

Mentre i restanti del gruppo attraversano il mare, trovano una delle capsule partite dopo il sisma con all’interno un cadavere smembrato e vengono attaccati da una strana creatura. Da questo momento in poi dovranno lottare contro mostri mai visti, prima di poter tornare sulla terra ferma.

Norah guiderà la riuscita dell’impresa e per farlo prenderà una decisione che le costerà la vita. Le creature sono state risvegliate dalle trivellazioni e la Tian Industries, dopo la morte dell’ingegnera e nonostante la testimonianza di Emily e Liam sopravvissuti, insabbierà il tutto e riprenderà la sua attività senza batter ciglio.