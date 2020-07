Underworld Blood Wars/ Video, su Rai 4 il film con Kate Beckinsale (oggi, 1 luglio)

Underworld Blood Wars va in onda su Rai 4 nella prima serata di oggi, mercoledì 1 luglio, a partire dalle ore 21.20. Si tratta di una pellicola realizzata nel 2016 negli Stati Uniti d’America da diverse case cinematografiche tra cui la Lakeshore Entertainment e la Screen Gems. La regia della pellicola è stata affidata a Anna Foerster, il soggetto è stato scritto da Cory Goodman e Kyle Ward con il primo che si è occupato anche della sceneggiatura. Il montaggio del film è stato effettuato da Peter Amundson, gli effetti speciali sono stati realizzati da Jiri Vojtech e la scenografia è di Ondrej Nevkvasil. Nel cast del film sono presenti Kate Beckinsale, Theo James, Charles Dance, Tobias Menzies, Lara Pulver e Bradley James.

Underworld Blood Wars, la trama del film

Ecco la trama di Underworld Blood Wars. La vampira Selene si trova a dover gestire una situazione quanto mai compromessa e difficile in quanto costantemente attaccata non solo dai vari componenti del clan dei Lycan, ma anche e soprattutto di quanti all’interno della fazione dei vampiri hanno deciso di tradirla e di voltarle le spalle. La donna può contare soltanto sul supporto di quelli che sono i suoi principali alleati ed in particolar modo David e suo padre Thomas. Il suo principale obiettivo è quello di porre una volta per tutte fine alla millenaria guerra che divide da una parte i vampiri e dall’altra i Lycan. Lei è pronta ad ogni genere di sacrificio pur di riuscire a comprare questo obiettivo che è assolutamente indispensabile per riportare la pace sulla faccia della terra. La cosa non è delle più semplici anche perché i componenti della frazione dei vampiri sono arrabbiati con lei e la vogliono assolutamente uccidere in ragione del fatto che lei stessa abbia ucciso gli anziani della famiglia mentre l’opposta fazione invece la vogliono utilizzare per riuscire a catturare Eve ossia sua figlia ibrida purosangue. David vorrebbe una pacificazione all’interno del clan dei vampiri, ma questo non è oggettivamente possibile in quanto alcuni componenti che bramano il potere vorrebbero impossessarsi del sangue di Selene per avere maggiore forza e quindi essere incontrastato leader. L’unica cosa che può fare la vampira è quella di andarsi a rifugiare nella parte Nord dove vivono una serie di vampiri molto più Pacifici, ma che hanno quale principale caratteristica quella di utilizzare delle arti divinatorie grazie alle quali possono effettuare dei viaggi nell’altra dimensione. Selene prende in considerazione proprio questa opportunità ed in particolar modo da inizio ad una straordinaria avventura dove riuscirà a superare incredibili prove ed ostacoli ottenendo quella forza necessaria per poter avere la meglio nella sua disperata battaglia per la pace. Ci sarà quindi uno scontro finale durante il quale la donna vampiro dovrà far leva su tutte le proprie capacità e sulla propria forza d’animo per avere la meglio nei confronti di avversari molto più forti di lei.

Video, il trailer di Underworld Blood Wars





© RIPRODUZIONE RISERVATA