Un’estate a Mauritius/ Su Rai 1 il film con Saskia Vester (oggi, 10 agosto 2019)

Un’estate a Mauritius va in onda oggi, 10 agosto, a partire dalle 17:15 su Rai 1. Ci troviamo di fronte a una commedia dal sapore estivo del 2017 e diretta da Peter Gersina. Tra i protagonisti di questa frizzante commedia romantica Saskia Vester, Stephan Grossmann e Susanna Simon: volti noti e amati del cinema tedesco, specializzato e nel raccontare spaccati di vita vera e romantica, perfetta per chi voglia sognare ad occhi aperti.

Un’estate a Mauritius, la trama del film

Il titolo originale di Un’estate a Mauritius è “Nanny on board” e lascia immaginare la trama esilarante, ricca di colpi di scena: Hennie – Saskia Vester – ha raggiunto la soglia dei sessant’anni senza che questo, però, l’abbia portata a mettere ordine nella sua vita. Caotica, disordinata e anticonvenzionale, ogni volta stenta ad arrivare alla fine del mese. I problemi economici, però, non frenano la sua anima ribelle e allegra: dalla sua parte, infatti, giocano un estro e una genialità senza pari. Per questa ragione la svolta del destino è presto servita: basterà l’aiuto di un nipotino ipertecnologico – capace di mettere su un sito web che offra il migliore servizio di babysitting del mondo – e lasciare che il tempo faccia il suo corpo.Certo, le cose si faranno più complicate quando arriverà il primo incarico da tata: convocata in territorio internazionale per un compito estremamente delicato. Riuscirà, Hennie, a farcela? Del resto le isole Mauritius sono così affascinanti e sarebbe un peccato non prendere l’occasione al volo!

