Un’estate ai Caraibi/ Su Italia 1 il film con Gigi Proietti ed Enrico Brignano

Un’estate ai Caraibi, film di Italia 1 diretto da Carlo Vanzina

Un’estate ai Caraibi va in onda su Italia 1 per la prima serata di oggi, martedì 7 giugno, dalle ore 21:20. Si tratta di una divertente pellicola italiana realizzata nel 2009 da Medusa Film che si è occupata anche della distribuzione nelle sale cinematografiche con la regia di Carlo Vanzina il quale ha scritto in collaborazione con il fratello Enrico il soggetto e la sceneggiatura. Le musiche della colonna sonora sono state scritte da Manuel De Sica con i costumi firmati da Rossella Palma e la scenografia creata da Serena Alberi.

Nel cast sono presenti tantissimi personaggi italiani di grande rilevanza come Gigi Proietti, Enrico Brignano, Carlo Buccirosso, Biagio Izzo, Enrico Bertolino, Maurizio Mattioli, Paolo Conticini, Paolo Ruffini e tanti altri.

Un’estate ai Caraibi, la trama del film

Leggiamo la trama di Un’estate ai Caraibi. Ci troviamo nell’isola di Antigua nei Caraibi dove un uomo di nome Alberto da tempo si è trasferito da Roma per via di problemi di natura finanziaria. I tanti debiti accumulati nel corso della sua vita soprattutto per le truffe messe in atto e per il vizio di giocare alle corse dei cavalli, lo hanno costretto ad emigrare e inventarsi un’attività altrettanto truffaldina che prende di mira gli ignari turisti. Ha organizzato con l’aiuto di un bambino di nome Morgan, una serie di truffe davvero ben congegnate che gli permettono di guadagnarsi da vivere e soprattutto di avere un futuro felice nell’isola. Tra l’altro, ha fatto in modo che il piccolo Morgan venisse adottato da una famiglia italiana con una modalità a distanza in maniera tale che ogni mese venga inviato un certo quantitativo di denaro.

Tuttavia la sua vita e quella del piccolo compagno di avventura, sta per essere stravolta perché improvvisamente i due genitori si presentano nella piccola isola per poter conoscere Morgan e soprattutto per portare a vivere con loro in Italia. Alberto si convince che la cosa migliore per il bambino sia quella di andare in Italia ma alla fine i buoni sentimenti avranno la meglio.

Nell’altro episodio c’è la vicenda di Roberto che è un single che lavora in banca e che soprattutto è costantemente alle prese con la paura di ritrovarsi con una malattia. Per questo si rivolge ogni tre mesi al suo amico dottore Giacomo per farsi le analisi. Per un incredibile errore i risultati delle analisi vengono scambiate con quelle di un altro paziente per cui emerge un tumore allo stato terminale che gli garantisce soltanto un paio di mesi di vita. Inizialmente l’uomo è sopraffatto da questo macigno morale e quindi si chiude in se stesso ma poi si decide a fare una follia ossia rapina la sua stessa banca e con i soldi inizia a vivere come un magnate gli ultimi due suoi mesi di vita nell’isola caraibica di Antigua.

La terza vicenda è quella di Vincenzo Acampora ossia un dentista napoletano sposato con una donna molto gelosa che lo tiene sempre sotto controllo ma nonostante questo riesce ad avere un amante bellissima che era la sua ex infermiera nello studio medico. Per una serie di circostanze riesci ad organizzare un viaggio ai Caraibi proprio con la sua amante ma si ritroverà a dover gestire una situazione molto complicata. Angelo invece è un autista di un ricco palazzinaro romano che puntualmente lo sfrutta e gli impone tante situazioni al limite fino a che riuscirà a prendersi una importante rivincita. Infine nell’ultimo episodio c’è un dj livornese che da sempre è insieme al suo amico e collega Tommy ed è fidanzato con una donna bellissima di nome Laura. Tuttavia alla fine, quest’ultima lo tradisce proprio con il suo caro amico e Max inizialmente cerca di riconquistarla ma alla fine capisce che è meglio svoltare.

Il video del trailer di Un’estate ai Caraibi













