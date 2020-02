Un’estate ai Caraibi/ Video, su Canale 5 il film con Enrico Brignano (8 febbraio)

Un’estate ai Caraibi monopolizza la prima serata di oggi, sabato 8 febbraio, su Canale 5 a partire dalle ore 21.20. Il film è una commedia del 2009, realizzata in Italia e prodotta e distribuita nelle sale cinematografiche da Medusa Film. La fotografia è stata curata da Claudio Zamarion, con il montaggio di Raimondo Crociani, le musiche di Manuel De Sica e Luigi Mas, la scenografia di Serena Alberi e i costumi di Rossella Palma. Soggetto e sceneggiatura sono stati invece gestiti da Carlo ed Enrico Vanzina, con il primo che si è occupato anche della regia. Nel corso della sua carriera, Carlo Vanzina ha raggiunto numerosi successi grazie ai titoli cinematografici Eccezzziunale… veramente, Sapore di mare, Io no spik inglish e Febbre da cavallo – La mandrakata. Protagonista principale della pellicola è l’attore e cabarettista romano Enrico Brignano, che nel suo percorso artistico si è fatto notare per i titoli South Kensington, Un’estate al mare, La vita è una cosa meravigliosa, Ex – Amici come prima! e Poveri ma ricchi. Viene affiancato dal napoletano Carlo Buccirosso, vincitore nel 2015 del David di Donatello per Noi e la Giulia e di un Nastro d’argento nel 2014 per Song’e Napule. Presente anche il comico e attore Biagio Izzo, visto nei film Body Guards – Guardie del corpo, Natale sul Nilo, Cose da pazzi e Matrimonio al Sud. Il cast viene completato da Martina Stella, Enrico Bertolino, Alena Seredova, Paolo Ruffini, Paolo Conticini e Gigi Proietti. Quest’ultimo di recente ha parlato della fedeltà dei cani a Tale e Quale Show.

Un’estate ai Caraibi, la trama del film

La trama di Un’estate ai Caraibi è incentrata sulla figura di Alberto, un imprenditore romano in forte crisi economica che sceglie di scappare ai Caraibi insieme al bambino di colore orfano Morgan. Si arrangia facendo piccole truffe, ma due genitori adottivi vogliono portare con sé Morgan e donare alla fantomatica parrocchia di Alberto 300 mila euro. L’uomo non sa come agire. Nel frattempo, a Pavia, Roberto è un uomo single che ha paura delle malattie. In una visita all’ospedale, il suo amico medico Giacomo gli diagnostica due soli mesi di vita. Giacomo si accorge dell’errore ma contatta Roberto, ma quest’ultimo è partito per i Caraibi per godersi gli ultimi attimi di esistenza. Anche Giacomo si precipita ai Caraibi per riferire tutto all’amico, che però la prende molto male. I due cercano di tornare in Italia tramite un insieme di truffe e si fingono una coppia gay. Alla fine, si fidanza con una bella ragazza svedese e resta ai Caraibi. Intanto, il dentista napoletano Vincenzo è sposato con una donna molto gelosa, ma ha un’amante di nome Anna. Dopo un infortunio occorso alla moglie, Vincenzo ed Anna partono per i Caraibi ma vengono scoperti dai cognati di lui. Per salvarsi, Vincenzo inventa un equivoco assurdo. Il romano Angelo lavora come autista per il palazzinaro Remo e i due partono a loro volta per i Caraibi. Il primo si ribella al secondo e ruba parte delle sue ricchezze. Infine, il dj livornese Max è fidanzato con la commessa Laura, ma lei lo lascia per il suo migliore amico Tommy. Max si vendica e finge di aver trovato il vero amore con la bellissima Jennifer, che alla fine rovinerà tutto.

Video, il trailer di Un’estate ai Caraibi





