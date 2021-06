Un’estate ai Caraibi, Italia 1/ Non è il sequel di film “Un’estate al mare” anche se…

Molti degli attori di Un’estate ai Caraibi sono gli stessi che nel 2008 hanno lavorato nel film “Un’estate al mare” diretto sempre da Carlo Vanzina. In entrambe le pellicole il regista si avvale della collaborazione del fratello Enrico. Le riprese del film si sono svolte in diversi luoghi da Roma dove troviamo palazzo in piazza Marconi 26 e quello di via dei monti Parioli 5 a Gaggiano sul ponte di Via Gozzadini fino al Policlinico San Matteo di Pavia. Si è volato anche all’estero con la produzione arrivando ad Antigua e Barbuda per le location esotiche. L’ambientazione esotica fa traslare quello che veniva definito cine-panettone nella versione vacanziera del cine-cocomero. Non è il sequel di Un’estate al mare anche se molti degli attori sono presenti in entrambi i film e il titolo sia molto simile.

Un'estate perfetta/ Su Canale 5 il film con Max Page (oggi, 7 giugno)

Il cast stellare di Un’estate ai Caraibi e comicità assicurata

“Un’estate ai Caraibi” è il titolo del film che andrà in onda in prima serata oggi, domenica 6 giugno, su Italia 1 alle ore 21.20. Diretto e sceneggiato dal regista romano Carlo Vanzina, il film è stato realizzato nel 2009 e vede protagonisti Enrico Brignano, Carlo Buccirosso, Paolo Conticini, Biagio Izzo e Martina Stella. Rilevante è anche la partecipazione di Gigi Proietti e Maurizio Mattioli. Le musiche sono di Manuel De Sica. Il film è consigliato a chi cerca una comicità superficiale e senza troppi giri di parole anche se a volte anche le battute iniziano a infastidire senza permettere al pubblico di vivere con tranquillità quello che è lo sviluppo di una serie di storie che hanno anche poco senso.

Fantozzi - Il ritorno/ Su Rete 4 il film con Maria Cristina Maccà (oggi, 7 giugno)

Un’estate ai Caraibi, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama di Un’estate ai Caraibi. Per sfuggire ai suoi creditori Alberto (Gigi Proietti) si trasferisce ad Antigua, splendida isola del mare dei Caraibi, dove si approfitta dei turisti compiendo piccole truffe. Alberto si avvale dell’aiuto del piccolo Morgan, un orfano che sogna l’adozione a distanza.

Accade che sull’isola sbarca una coppia disposta ad adottare il ragazzo. Contattano il prete del posto, padre Miguel, e offrono trecentomila euro alla chiesa in cambio del suo aiuto. Ad Antigua vive anche Roberto (Carlo Buccirosso) , un impiegato di banca che, convinto di essere malato terminale, preleva una grossa somma di danaro dalla cassaforte, si licenzia e parte per i Caraibi.

La seduzione dell'inganno/ Su Rai 2 il film con Jessalyn Gilsig (oggi, 7 giugno)

Roberto viene raggiunto dall’amico Giacomo (Enrico Bertolini), suo medico di fiducia, scopre che i suoi esami sono stati scambiati con quelli di un altro paziente e che quindi non deve più preoccuparsi perché è in ottima salute. La notizia sconvolge Roberto che si trova adesso senza un lavoro e colpevole del furto ai danni della banca. I due amici pensano di truffare l’assicurazione e per riuscirci Roberto fa finta di morire.

Vincenzo Acampora (Biagio Izzo) è un medico dentista napoletano. Sua moglie è molto gelosa ed ha motivo di esserlo in quanto il marito ha una relazione con la sua bella infermiera Anna (Alena Seredova). Approfittando di un incidente che costringe la moglie a letto, Vincenzo finge di partire per un congresso e invece parte per i Caraibi insieme all’amante. Giunti ad Antigua Acampora avrà una brutta sospresa: sua cognata con il marito alloggia allo stesso suo albergo. Angelo (Enrico Brignano) lavora come autista alle dipendenze dell’imprenditore Remo Santucci (Maurizio Mattioli). Angelo ha un mutuo da pagare e per questo sopporta le prepotenze del Santucci. Sarà costretto a rinunciare alle ferie perché dovra accompagnare Remo all’isola dei Caraibi. Max (Paolo Ruffini), depresso perché è stato lasciato dalla fidanzata Laura, rinuncia al suo lavoro di disc jockey e parte per i Caraibi. Succede che sulla spiaggia caraibica Max incontra Laura (Martina Stella) con il suo nuovo ragazzo e scopre che la fidanzata lo ha lasciato per il suo migliore amico.

Video, il trailer del film “Un’estate ai Caraibi”





© RIPRODUZIONE RISERVATA