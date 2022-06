Un’estate al mare/ Su Italia.1 il film con Lino Banfi e Nancy Brilli

Un’estate al mare, film di Italia 1 diretto da Carlo Vanzina

Un’estate al mare sarà trasmesso su Italia 1 oggi, martedì 14 giugno 2022, a partire dalle 21.20. Si tratta di una commedia italiana del 2008 distribuita e prodotta da Medusa Film. La pellicola è diretta da Carlo Vanzina, in 66 anni di carriera ha diretto settantotto film. Ha iniziato a lavorare dietro la macchina da presa facendo l’assistente di Monicelli. Dagli anni 80 e 90 ha diretto film che hanno incassato milioni di lire ai botteghini, ma a volte stroncati dalla critica.

Ha diretto attori come Banfi, Pozzetto, Bova, Salemme, Boldi e tanti altri. È morto nel 2018 lasciando un grande vuoto nel cinema italiano. Nel cast abbiamo: Lino Banfi, in sessantadue anni di carriera ha interpretato centoquattro film. È entrato nel cuore degli italiani interpretando Oronzo Canà nel L’allenatore nel pallone e il Commissario Lo Gatto. A riportarlo alla ribalta del successo è stato il personaggio di nonno Libero nella fiction Il medico in famiglia. Altri attori che compongono il cast sono: Nancy Brilli, Enrico Brignano, Biagio Izzo, Ezio Greggio e altri ancora.

Un’estate al mare, la trama del film: sette episodi vacanzieri

Un’estate al mare racconta in qualche modo quello che succede in estate quando l’italiano medio decide di partire per le vacanze destinazione mare. Il film si compone di sette episodi dove da sottofondo c’è la voce narrante di Gigi Proietti che accompagna i singoli personaggi verso il viaggio che lo porterà sulle belle spiagge italiane. Non tutto fila liscio, perché ci sono storie rocambolesche, incomprensioni e fraintendimenti che metteranno in discussione il buon esito della vacanza. La prima coppia che incontriamo è quella formata da Ezio Greggio e Anna Falchi, lui agente, la moglie cantante lirica ma non bella e lei una violinista molto sensuale. Poi ci spostiamo a Peschici dove Nicola interpretato da Lino Banfi, dalla Svizzera giunge al suo paese di origine facendo credere a tutti di essere diventato ricco e riprendersi una bella rivincita. A Ostia c’è Enzo Salvi che impersona un padre divorziato, un po’ sfigato alle prese con un figlio problematico. Sempre sul litorale laziale ma questa volta al Circeo c’è Biagio Izzo che interpreta per finta un gay solo per poter cadere nelle grazie della bella Alena Seredova che è oltretutto moglie di un miliardario. E infine a chiudere il cerchio compare Gigi Proietti a Porto Rotondo alle prese con uno spettacolo teatrale che non decolla.

