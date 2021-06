Un’estate al mare/ Video, su Italia 1 il film con Gigi Proietti e Lino Banfi

Un’estate al mare, film di Carlo Vanzina

Un’estate al mare rallegrerà la prima serata di Italia 1 oggi, 13 giugno 2021, a partire dalle ore 21.30. La rete young di Mediaset propone infatti il film uscito al cinema nell’anno 2008 e firmato dal grande regista Carlo Vanzina. Nel cast spiccano nomi illustri del cinema nostrano come Lino Banfi, Gigi Proietti, Enrico Brignano, Anna Falchi, Nancy Brilli e Biagio Izzo. Opera a episodi non convince del tutto anche se ci sono dei momenti esilaranti.

Giorno Maledetto/ Su Rete 4 il film con Spencer Tracy (oggi, 13 giugno)

Manca però lo spirito corale dei film ad episodi di una volta con troppi spunti che sembrano fini a sé stessi e tanti momenti che non sembrano appartenere a quello che il pubblico si sarebbe aspettato.

Un’estate al mare, la trama del film

La pellicola Un’estate al mare è ambientata come facilmente intuibile in una località balneare durante la stagione estiva. Non è però un film monografico, è bensì suddiviso in sette episodi con altrettanti protagonisti in determinate situazioni.

Inconceivable/ Su Rete 4 il film con Nicholas Cage e Gina Gershon (oggi, 13 giugno)

Si parte con i tifosi di calcio, per poi passare a coppie di amanti, padri single, belle donne e uomini d’affari, finti gay consiglieri di stile per miliardari, emigrati che fanno ritorno al loro paese e grandi attori drammatici costretti in situazioni comiche. Il film si ispira alla grande tradizione dei film balneari degli anni Ottanta e Novanta come Sapore di Mare, Abbronzatissimi e Rimini Rimini.

Video, il trailer del film “Un’estate al mare”

LEGGI ANCHE:

Instant Family/ Su Canale 5 il film con Mark Wahlberg (oggi, 13 giugno 2021)

© RIPRODUZIONE RISERVATA