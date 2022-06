Un’estate da ricordare/ Su Canale 5 il film diretto da Martin Wood

Un’estate da ricordare, film di Canale 5 diretto da Martin Wood

Un’estate da ricordare andrà in onda oggi, mercoledì 22 giugno, su Canale 5 a partire dalle ore 16.30. Il film è stato girato nel 2018 da Martin Wood, regista canadese, noto tra gli estimatori dei film di fantascienza poiché ha diretto e scritto gli episodi delle due serie spin-off del film Stargate, ossia Stargate SG-1 e Stargate Atlantis.

Si è distinto anche nella serie tv Sanctuary. Un’estate da ricordare è distribuito da Hallmark Channel, Reel One Entertainment; la sceneggiatura è di Sheryl J. Anderson, Erinne Dobson; la fotografia di Tyler Walzak; il montaggio di Bill Lynch; le musiche di Corey A. Jackson, Aldo Shllaku ed è produzione da Hallmark Channel, Cartel Pictures, The Cartel.

Un’estate da ricordare, la trama del film: una dottoressa e…

Il film Un’estate da ricordare racconta la storia Jessica Martin, una dottoressa del Riverside Hospital di Portland. Ama molto il suo lavoro, ma mal tollera le tante ore che trascorre in ospedale poiché la allontanano dalla sua famiglia e dalla figlia Ava. Jessica ha pensato diverse volte di licenziarsi e di avviare la sua attività presso uno studio medico. Nel frattempo, per rafforzare il legame con Ava, organizza una vacanza alle Isole Figi, dove ha conosciuto per la prima volta il suo defunto marito.

Sta per partire quando scopre che potrebbe ricevere una promozione prestigiosa. In realtà non ne è davvero felice poiché il suo orario di lavoro diventarebbe ancora più pressante. Mamma e figlia partono e, nel resort, Jessica incontra il chirurgo Trevor Copeland, che già conosce grazie a una conferenza di medicina.

Trevor comincia a corteggiarla e non è l’unico. Anche Will, il proprietario del resort, è molto interessato alla dottoressa. Jessica e Ava si godono la vacanza, ma la madre riflette sulla sua vita e si interroga su quale possa essere la scelta migliore per lei sia rispetto al lavoro sia alla vita sentimentale. Mentre passeggia tra le spiagge delle Isole Figi, Jessica comincia a pensare che proprio quel posto potrebbe darle le risposte che cerca. Come andrà a finire?











