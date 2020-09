Un’estate in Provenza/ Su Rai 2 il film con Jean Reno (oggi, 17 settembre 2020)

Un’estate in Provenza va in onda su Rai 2 per la prima serata di oggi, giovedì 17 settembre, alle ore 21,20. Si tratta di una pellicola realizzata nel 2014 in Francia dalla casa cinematografica Gaumont in collaborazione con la Legend Films mentre la distribuzione, avvenuta direttamente in televisione, è stata curata dalla Nomad Film Distribution. La regia del film è stata affidata a Rose Bosch, la scenografia è stata curata da Willy Margery mentre nel cast sono presenti tra gli altri Jean Reno, Anna Galiena, Chloè Jouannet, Hugo Dessioux, Aure Atika, Tom Leeb e Hugues Aufray.

Un’estate in Provenza, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama di Un’estate in Provenza. Una giovane ragazza di nome Lea insieme ai propri fratelli, si vede costretta a spostarsi per le vacanze estive in Provenza, in particolar modo nella fattoria del nonno. I tre ragazzini sono abbastanza arrabbiati per questa imposizione, anche perché non hanno mai conosciuto l’anziano nonno e quindi vorrebbero trascorrere le loro vacanze da tutt’altra parte. Il motivo per il quale tra i nipotini e il nonno non c’è mai stato un rapporto, è dovuto soprattutto alle discussioni nate tanti anni prima tra l’uomo e sua figlia. La situazione si fa ulteriormente complessa e delicata, in quanto l’uomo non è stato avvertito dalla moglie dell’arrivo dei nipoti, il che farà nascere un ulteriore gelo tra i vari protagonisti. La situazione diventa ancora più complicata in quanto pochi momenti prima della partenza, il padre dei ragazzi ha voluto mettere a conoscenza i propri figli di una sua decisione che riguarda il rapporto con la madre, ossia di voler divorziare.

Insomma, per i tre bambini si prefigura un’estate a dir poco caotica nella quale bisognerà certamente ritrovare nuova sintonia all’interno della famiglia altrimenti il rischio è quello di distanziarsi sempre di più. In tutto questo ci si mette anche la madre dei bambini, la quale dopo le tante discussioni con il marito, ha deciso di trasferirsi a Montreal per motivi apparentemente lavorativi in quanto vuole partecipare ad uno stage di specializzazione. L’impatto per i bambini nella casa dei nonni sarà a dir poco sconvolgente anche perché non ritroveranno tutti quei comfort a cui sono abituati in città.

Poco alla volta, tuttavia, riusciranno ad inserirsi nella vita di quel piccolo villaggio e soprattutto della fattoria. Infatti, faranno amicizie con altri ragazzi del territorio e soprattutto riusciranno a vivere delle esperienze che certamente in città non avrebbero potuto avere. Non mancheranno anche i colpi di scena e soprattutto alcune situazioni poco chiare che riguardano anche il comportamento di alcuni ragazzi del piccolo villaggio. Insomma, quella’estate in Provenza si dimostrerà di grandi sorprese.

© RIPRODUZIONE RISERVATA