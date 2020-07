Un’estate in Toscana/ Su Rai 1 il film con Wolke Hegenbarth (oggi, 11 luglio)

Un’estate in Toscana va in onda su Rai 1 per il pomeriggio di oggi, sabato 11 luglio, a partire dalle ore 17:15. Si tratta di una pellicola realizzata in Germania nel 2019 dalle case cinematografiche Studio Hamburg Enterprise e Zweites Deutsches Fernsehen. La regia è stata curata da Jorgo Papavassiliou, il soggetto e la sceneggiatura sono stati scritti da Thomas Kirdorf, le musiche portano la firma di Martina Eisenreich e la fotografia è stata curata da Vladimir Subotic. Nel cast sono presenti Wolke Hegenbarth, Kerem Can, Rolf Sarkis, Susanna Capurso, Megan Gay e Giuseppe Rizzo.

Un’estate in Toscana, la trama del film

Ecco la trama di Un’estate in Toscana. Una giornalista tedesca di nome Laura per trovare spunti e realizzare degli articoli che possano essere visti con enorme ammirazione per quanto concerne il mondo della moda, decide di effettuare un viaggio nella bellissima regione italiana della Toscana. In particolar modo si ferma nella città di Prato dove avrà modo in effetti di trovare numerosi spunti che sembrano fare al proprio caso. Tuttavia la sua attenzione viene soprattutto catturata da una incredibile verità che lei non aveva mai saputo ossia sua mamma per ben 25 anni di fila ha trascorso le vacanze proprio in quella città della Toscana. Per lei le sorprese relative alla vita della mamma ormai defunta non finiscono qui. Infatti viene a sapere che il principale motivo per il quale la donna voleva trascorrere le proprie vacanze nella città di Prato in Toscana era legato al rapporto extra-coniugale che portava avanti con un uomo del posto di nome Emanuele.

Ironia del caso la giovane Laura incontra lungo il proprio percorso un affascinante ragazzo del luogo di nome Alessandro che è figlio dello stesso Emanuele. Le cose tra di loro sembrano andare nel migliore dei modi anche perché c’è enorme passione e attrazione fisica. Purtroppo però sorgeranno delle problematiche legate soprattutto al lavoro di Alessandro il quale è un collaboratore di un’importante catena di alberghi di lusso che per ottimizzare il proprio business sfrutta alcuni operai cinesi costretti a lavorare in condizioni davvero poco dignitose e pericolose. La vicenda sarà motivo di enorme tensione all’interno del rapporto tra i due giovani ma questo non sarà l’unica ragione di dissenso. Infatti Laura scavando nei ricordi della madre e soprattutto nelle vicende che riguardano la famiglia di Alessandro, si troverà a scoprire una serie di realtà e di segreti che la porteranno ad avere non pochi dissapori. Non resterà che vedere se questa vacanza estiva in Toscana possa per sempre cambiare la vita sentimentale della giovane e bella giornalista tedesca.

