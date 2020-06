Un’estate perfetta/ Su Canale 5 il film con Lindsey Shaw e Emily Rose

Pubblicità

Un’estate perfetta sarà trasmesso da Canale 5 per il pomeriggio di oggi, venerdì 12 giugno, a partire dalle ore 16:30. Si tratta di una pellicola realizzata nel 2016 negli Stati Uniti d’America dalla casa cinematografica Pixl Entertainment. La regia è stata affidata a Rick Bota, il soggetto e la sceneggiatura sono stati scritti da Alec Colantonio-Ray, Adam Rockoff e Cara J. Russell. Le musiche della colonna sonora sono state composte da Stefano Graziano con il montaggio di Craig Bassett e Tarek Karkoutly. Nel cast di questo film sono presenti tra gli altri Lindsey Shaw, Derek Theler, Emily Rose, Lucas Bryant e Isaiah Washington.

Un’estate perfetta, la trama del film

Ecco la trama di Una giovane donna in carriera vive nella periferia di New York dove avrà quale principale obiettivo quello di riuscire a salvare una libreria dal grande valore storico e affettivo. Per riuscire in questa sua missione Dov’è cercare di sfruttare al meglio l’aiuto che le viene offerto non affascinante scrittore. La vicenda tuttavia non sarà delle più semplici in quanto la donna ad un certo punto viene inviata dal suo capo in una piccola cittadina della California per occuparsi di un altra questione è molto simile ossia quella di valutare una biblioteca posizionata al centro di una piccola cittadina. La biblioteca Infatti da un po’ di tempo a questa parte non riesce più ad ottenere gli introiti che aveva in precedenza. Quindi l’obiettivo di una compagnia è quello di ottenere il permesso per poterla acquisire quindi costruire al suo posto un favoloso Resort che possa catalizzare l’attenzione di migliaia e migliaia di turisti provenienti praticamente da tutte le parti del mondo per visitare le bellezze della California. Tuttavia una volta arrivata sul posto la ragazza farà la conoscenza di uno scrittore nonché principale responsabile della biblioteca il quale sembra essere impegnato nel tentativo di poter proteggere quel quel punto di riferimento per tutta la cittadina. Specialmente tra la ragazza e lo scrittore ci saranno forti tensioni che poco alla volta lasceranno spazio ad un incredibile desiderio di condividere insieme non solo quell’estate ma anche il resto delle loro esistenze. La ragazza avendo capito l’importanza di quella libreria aiuterà anche quello scrittore a salvarla dalla demolizione.



