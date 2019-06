Un’estate perfetta/ Su Canale 5 il film con Lindsey Shaw (oggi, 19 giugno 2019)

Un’estate perfetta va in onda su Canale 5 nel pomeriggio di questo mercoledì 19 giugno 2019 a partire dalle ore 17. Si tratta di una pellicola che è stata realizzata nel 2016 negli Stati Uniti d’America è prodotta dalla casa cinematografica della Larry Levinson Productions con la regia curata da Rick Bota mentre il soggetto e la sceneggiatura sono frutto del lavoro di Alec Colantonio Ray, Adam Rockoff e Cara J. Russell. Le musiche della colonna sonora sono composte da Stephen Graziano, il montaggio è stato seguito da Craig Bassett e Tarek Karkoutly mentre nel cast sono presenti tra gli altri Lindsey Shaw, Derek Theler, Emily Rose, Lucas Bryan e Isaiah Washington.

Un’estate perfetta, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama di Un’estate perfetta. Una giovane donna americana che lavora a New York nelle vesti di perito per una importante azienda che si occupa di investimenti nel settore immobiliare viene inviata in una piccola cittadina californiana era occuparsi di una questione che all’apparenza sembra essere di pura routine. Entrando maggiormente nel merito della questione la donna deve valutare una vecchia libreria ormai in difficoltà dal punto di vista economico che deve essere abbattuta per poter permettere ad un loro investitore di costruire una situazione maggiormente attrattivo dal punto di vista economico. La donna certa di poter risolvere la questione di pony in giro di pochi giorni si mette in viaggio alla volta della piccola cittadina newyorkese dove dopo aver avuto un primo sopralluogo per valutare il vero valore dell’immobile inizia a preparare tutte le necessarie autorizzazioni per poter abbattere la stessa biblioteca. Durante il sopralluogo fa la conoscenza della gestione della biblioteca il quale oltre ad essere un uomo particolarmente affascinante dal punto di vista fisico lo è anche dal punto di vista intellettuale in quanto si Sta battendo treno lente per poter consentire alla piccola cittadina di continua ad avere questo punto di riferimento per gli amanti della cottura. Inizialmente tra l’uomo è la stessa donna ci saranno forti discussioni e naturalmente tantissime situazioni di litigio fino a che non si renderanno conto di avere moltissimo in comune. La giovane donna inizia a che nelle questioni della vita non sempre si possono seguire interessi di natura economica ma spesso e volentieri bisogna dare modo alle tradizioni e alle emozioni di poter prevalere in qualche modo. Tomma’ trascinata dal gestore della piccola biblioteca anche una donna si rende conto di come sia necessario riuscire a salvare la biblioteca e quindi si batte strenuamente per questa causa mettendosi contro alla sua stessa azienda. Questo da avvio anche ad una splendida storia d’amore tra i due protagonisti della pellicola.

