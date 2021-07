Un’estate perfetta/ Su Canale 5 il film con Lindsey Shaw (oggi, 5 luglio 2021)

Un’estate perfetta va in onda nel pomeriggio di Canale 5 di oggi, 5 luglio 2021. Si tratta della classica storia dolce e delicata per i preserali estivi. Con inizio prefissato alle ore 16,45, la rete Mediaset propone Nel cast incontriamo, come protagonista principale, la bella e talentuosa Lindsey Marie Shaw, amata da milioni di giovani telespettatori per la sua presenza nella serie Nickelodeon ‘Ned – Scuola di sopravvivenza (Ned’s Declassified School Survival Guide)’, una sit-com divertente e apprezzata nelle fasce pomeridiane anche italiane, oppure in ‘The Howling: Reborn – Il risveglio dei licantropi (The Howling: Reborn)’, reboot contenuto all’interno della teen-saga ‘The Howling’, ancora una volta parliamo di horror per giovani adolescenti.

Al suo fianco Derek Theler, attore e modello statuinitense che arrivò molto vicino a sfondare come protagonista del film ‘Captain America – Il primo Vendicatore (Captain America: The First Avenger)’, ruolo poi affidato al celebre Chris Evans. Theler lo incontriamo in altri momenti di cinema come ‘Appuntamento con l’amore (Valentine’s Day)’ con Jessica Alba, o nella serie televisiva ‘American Gods’.

Un’estate perfetta, la trama del film

Affrontiamo ora la trama di Un’estate perfetta. Rachel (Lindsey Shaw) è una ragazza tenace che, durante l’ascesa della sua carriera, si prefigge uno scopo assieme ad un amico scrittore: salvare una piccola libreria dal fallimento e dall’essere fagocitata dai grandi colossi dell’editoria. Rachel è californiana e lavora come perito all’interno di una grande azienda che la invia a New York proprio per valutare se continuare a mantenere in essere la biblioteca rionale o chiuderla.

Questo perché uno dei maggiori clienti della sua azienda intende abbatterla e costruire al suo posto un grande centro residenziale per business-man di rilievo, ma la situazione coinvolge emotivamente Rachel a tal punto che non se la sente di togliere quel piccolo centro di aggregazione così importante per centinaia di persone del rione. Questo succede assieme a Kenman (Derek Theler), giovane talento della scrittura il quale, durante la stesura del suo nuovo romanzo storico, proprio all’interno della piccola biblioteca trae le sue nozioni per definire il testo in scrittura. Assieme si rendono conto che non possono lasciare senza quel piccolo tesoro aggregativo il rione e lotteranno contro il mostro economico con tutte le loro forze assieme agli abitanti del quartiere.

