Un’estate perfetta/ Su Canale 5 il film con Max Page (oggi, 7 giugno)

Il giovane attore Max Page, nel cast di “Un’estate perfetta”, ha subito un difficile intervento chirurgico al cuore all’età di sette anni. Alla nascita gli fu diagnosticato un difetto cardiaco; seppure di natura congenita l’imperfezione lo ha costretto a diversi ricoveri ospedalieri. Per realizzare il film sono stati spesi più di un milione e mezzo di dollari. Il film è adatto soprattutto a un pubblico giovane anche se qualche “romanticone” più in là con gli anni non potrà che sorridere e commuoversi. Il film è sicuramente scritto e diretto bene anche se si tratta pur sempre di un prodotto dalle aspettative bassissime anche per via del budget limitato.

Fantozzi - Il ritorno/ Su Rete 4 il film con Maria Cristina Maccà (oggi, 7 giugno)

Un’estate perfetta, la trama del film

“Un’Estate Perfetta” è un film di genere family-avventura-sentimentale del 2016 diretto da Rick Bota. Il film verrà trasmesso su Canale 5 oggi, lunedì 7 giugno 2021, a partire dalle ore 16.40. Gli attori protagonisti sono Lindsey Shaw, Derek Theler, Isaiah Washington, Lucas Bryant e Emily Rose. “Secret summer” è il titolo della pellicola in lingua originale. Il regista Rick Bota ha diretto anche numerosi episodi della serie Vampire Diaries. L’attore americano Isaiah Washington ha raggiunto la popolarità per aver ricoperto il ruolo del cardiochirurgo Preston Burke nelle prime tre stagioni del medical drama di grande successo Grey’s Anatomy.

La seduzione dell'inganno/ Su Rai 2 il film con Jessalyn Gilsig (oggi, 7 giugno)

Un’Estate Perfetta, la trama del film

La storia di Un’Estate Perfetta vede protagonista la giovane Rachel (Lindsey Shaw), una ragazza che lavora a New York come perito in un’agenzia immobiliare e che pensa solo alla carriera. Quando viene a sapere dal suo capo che un cliente ha intenzione di comprare l’unica biblioteca di un piccolo centro della California per abbatterla e costruire un albergo di lusso. Per evitare che ciò accada Rachel è disposta a mettersi contro il suo datore di lavoro e il suo cliente.

Quando si reca nella piccola biblioteca per fare una valutazione la giovane incontra un giovane scrittore, Jake Kenman (Derek Theler), arrivato in quella cittadina della California per avere notizie del tesoro di un famoso bandito, notizie che gli serviranno per scrivere un nuovo romanzo; il giovane ospita momentaneamente in casa sua due nipoti, la dodicenne Hailey e il fratellino Noah (Max Page) di appena otto anni.

Hunter’s prayer - In fuga/ Video, su Italia 1 il film con Sam Worthington (7 giugno)

La biblioteca è motivo di orgoglio per gli abitanti della cittadina e Raquel lo intuisce subito. La ragazza ne parla con Jake e spera nel suo appoggio. Ad ingarbugliare la stuazione saranno proprio i nipoti del promettente scrittore. Vincerà la passione per i libri e l’amore e Rachel trascorrerà una indimenticabile estate.



© RIPRODUZIONE RISERVATA