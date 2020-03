Ungheria, pieni poteri a Orban: cosa significa/ Renzi “Cacciare Budapest dall’Europa”

Caos in Ungheria e in Ue: il Parlamento di Budapest ha votato – Fidesz ed estrema destra – i pieni poteri per il premier Viktor Orban per fare fronte all’emergenza coronavirus nel Paese. Una notizia che ha fatto rapidamente il giro del mondo e non mancano le prese di posizione nette. Cosa prevedono i pieni poteri? Secondo la legge, Orban può governare sulla base di decreti, chiudere il Parlamento, bloccare le elezioni e cambiare/sospendere leggi esistenti. Ma non solo: chi farà circolare fake news rischierà da 1 a 5 anni di reclusione. Inoltre, il primo ministro ungherese avrà la possibilità di determinare quando finirà questo stato di emergenza. Sul piede di guerra l’opposizione alla maggioranza, con i socialisti che gridano alla «dittatura senza maschera». Dura anche la posizione dei nazionalisti, con il leader Jobbik che ha denunciato «un colpo di Stato». A loro avviso, infatti, l’allarme coronavirus non giustifica lo stato di emergenza come si configura nella legge.

UNGHERIA, PIENI POTERI A ORBAN: IRA RENZI

Non è tardata ad arrivare la presa di posizione di Viktor Orban: «L’opposizione sta dalla parte del Virus». Caos in Ungheria, dicevamo, ma non solo: negli ultimi minuti si è acceso il dibattito anche in Italia ed è durissima la presa di posizione di Matteo Renzi. Il leader di Italia Viva si è espresso così su Twitter: «Sogno da anni gli Stati Uniti d’Europa. Ma proprio per questo ho il diritto, e il dovere, di dire che dopo quello che ha fatto Orban oggi l’Unione Europea DEVE battere un colpo e fargli cambiare idea. O, più semplicemente, cacciare l’Ungheria dall’Unione». Decisa anche la reazione di +Europa con Carmelo Palma: «Con la decisione di oggi, l’Ungheria fuoriesce formalmente dal sistema democratico. E Orban diventa un vero e proprio virus politico nel corpo dell’Unione, del cui bilancio continua a essere uno dei principali beneficiari».



© RIPRODUZIONE RISERVATA