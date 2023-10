Unica, piattaforma per studenti e famiglie: cos’è?/ Come funziona: semplifica e ottimizza i servizi offerti

Da domani, 11 ottobre 2023, sarà disponibile Unica, una piattaforma che mira a ottimizzare l’efficienza dei servizi offerti agli utenti scolastici. Il servizio è rivolto a studenti, famiglie e personale scolastico con tre diversi gradi di accesso, e ad ogni profilo corrispondono funzionalità differenti. Tre le aree presenti in Unica a cominciare da quella dell’Orientamento, con l’obiettivo di consolidare il collegamento fra primo e secondo ciclo di istruzione, valorizzando competenze e talenti degli studenti. C’è poi la seconda area, “vivere la scuola”, relativa alle opportunità formative offerte.

Infine la terza area che è quella della semplificazione dei servizi digitali, che ha l’obiettivo di permettere una più semplice fruizione delle prestazioni di servizi per famiglie e studenti. Unica, come specifica OrizzontiScuola.it: “Inserita nel quadro dei servizi digitali a supporto del diritto allo studio, aspira a migliorare le operazioni del Ministero e delle istituzioni scolastiche ed educative statali. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato autorizzato ad acquisire dati aggregati, relativi all’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) delle famiglie degli studenti, per alimentare il portale”.

UNICA, PIATTAFORMA PER STUDENTI E FAMIGLIE: GIÀ PUBBLICATI DEI CONTENUTI

Fra i contenuti pubblici già inseriti nella sezione “orientamento”; troviamo una guida alla scelta, inerente tutti i percorsi di istruzione e formazione. Un altro accesso permette l’ingresso nell’area dedicata alle iscrizioni online, con dei link diretti a Scuola in Chiaro e alla modulistica utile per perfezionarne la procedura.

Le homepage di Unica sono differenti a seconda del profilo di ingresso, e c’è inoltre la possibilità di navigare al suo interno in lingua inglese, oltre ad una sezione inerente le statistiche sui percorsi di studio e l’accesso al mondo del lavoro continuamente aggiornate. La creazione di questa piattaforma rappresenta un passo significativo verso l’adozione di metodi digitali che semplifichino l’erogazione dei servizi per famiglie e studenti, e inoltre, facilita l’accesso alle informazioni, e contribuisce anche una distribuzione più equa delle risorse educative.

