UNICREDIT ACQUISTA BANCO BPM?/ La sfida dello spread può aiutare l’operazione

I rumour su una possibile offerta di Unicredit ieri hanno fatto chiudere le azioni di Banco Bpm a +10% con la migliore performance di tutto il listino principale della borsa di Milano. Il mercato, evidentemente, ha ritenuto l’ipotesi possibile e le ragioni non mancano. Unicredit ha storicamente una quota di mercato nelle aree presidiate dalla ex Banca Popolare di Milano inferiore a quella del resto del Paese e potrebbe espandersi in un’area molto ricca di risparmio privato e di imprese. Unicredit negli ultimi anni ha dismesso tutte, o quasi, le sue fabbriche prodotto che invece Banco Bpm ha mantenuto. È una dote che potrebbe dare più flessibilità strategica al gruppo guidato da Orcel in un settore che rimane molto complicato.

SPY BANCHE/ Torna in scena il risiko con "vista Europa"

Le filiali sono un costo fisso che diventa sempre più difficile da ripagare in un mondo in cui non è più necessario un luogo “fisico” per accedere ai servizi bancari, anche nel caso di un mutuo. I tassi di interesse, ampiamente inferiori all’inflazione, non aiutano “le filiali”. L’andamento dell’economia internazionale e italiana, che soffre molto più di altri la crisi energetica, è un incentivo a perseguire risparmi e sinergie. Per tutte queste ragioni l’ipotesi è stata immediatamente presa sul serio dal mercato.

FINANZA E POLITICA/ Mps e Carige: se il passato in banca non passa mai

Il settore bancario italiano deve affrontare la sfida dello “spread” e di una banca centrale che negli ultimi anni è stata vitale e che invece ora potrebbe cambiare strategia. Il consolidamento del sistema alla vigilia di una fase che comporta sfide e inietta incertezza e volatilità diventa probabilmente più urgente di quanto fosse lecito attendersi qualche mese fa. È molto più difficile portare in porto fusioni o operazioni di consolidamento in contesti di mercato caratterizzati da volatilità e con la pressione degli investitori. Questa improvvisa accelerazione potrebbe essere letta anche alla luce di un percorso che si è già fatto sentire dalle parti di spread e rendimento del decennale italiano.

UNICREDIT/ La situazione italiana impossibile da ignorare per Orcel

Il settore bancario rimane strategico dal punto di vista del sistema Paese. Nonostante due decenni e passa di integrazione europea gli esempi di gruppi bancari pan-europei si contano, a fatica, sulle dita di una mano. Unicredit, che pure è uno dei pochissimi esempi, ha una presenza limitata all’Europa centro-orientale. Questo dato di fatto non è estraneo alla strategicità che il sistema bancario ha per ogni sistema Paese perfino dopo la creazione dell’euro; i difetti di costruzione dell’euro che generano la “mostruosità” dello spread all’interno della stessa area monetaria sono solo una delle ragioni di questa mancanza.

L’altra è che nessun sistema Paese vede di buon occhio l’attivismo di gruppi bancari esteri sul proprio territorio. Nemmeno l’asse franco-tedesco su cui si è retta l’Europa ha prodotto un gruppo bancario “franco-tedesco”; il mercato bancario francese è rimasto proprietà di gruppi francesi e lo stesso si può dire per la Germania e per la Spagna. L’Italia è un’eccezione per la presenza con quote significative di Bnp Paribas e di Credit Agricole; quest’ultima negli ultimi mesi sicuramente più attiva. Sono soggetti che potrebbero in teoria partecipare al consolidamento bancario italiano; le possibilità rimaste non sono esattamente numerose. Banco Bpm è una di queste e rappresenta comunque una parte significativa del sistema.

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI



© RIPRODUZIONE RISERVATA