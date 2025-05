LE RISPOSTE DI GIORGETTI A MELONI E TAJANI: “GOLDEN POWER RIMANE, ALTRIMENTI MI DIMETTO”

Non ci sono disallineamenti, dice il Ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, tra il MEF e Palazzo Chigi in merito alla “golden power” su Unicredit e Banco BPM: anche perché se ci fossero o – attenzione bene – dovessero intervenire nelle prossime settimane, arriverebbero le immediate dimissioni da Viale XX Settembre. Si moltiplicano le “piccole” tensioni interne alla maggioranza e ancora una volta con Forza Italia come diretto protagonista della contesa: sono infatti le richieste-critiche di Tajani ad Unicredit e al golden power da esercitare per il Governo sulla Ops (Offerta pubblica di scambio) per BPM ad aver fatto alzare la polemica, “chiusa” dalle dichiarazioni di Giorgetti ieri in Senato.

A chi mette in discussione che Meloni e il Ministro dell’Economia abbiano distanza e screzi in merito al futuro di Unicredit-BPM è il n.2 della Lega a chiarire che non vi può essere una crisi politica in merito al risiko bancario in atto, anche perché se avvenisse lui non vorrebbe più essere parte della vicenda.

Sebbene sia stata una risposta alle pressioni dei cronisti, il Ministro Giorgetti non a caso ha rilasciato quelle parole con quel monito: tanto a Tajani, in merito alla volontà di non mettere in discussione le decisioni già orientate sul golden power, ma anche verso Palazzo Chigi – affinché faccia capire al proprio alleato di Governo che se si continua sulla china delle continue mini-tensioni si può arrivare allo strappo.

Dopo una lunga fase di osservazioni, e dopo che già in CdM lo scorso mese i Ministri di Forza Italia avevano chiesto una tempistica di 9 mesi per Unicredit affinché abbandonasse ogni «attività in Russia», la Banca di Orcel ha fatto appello al Tar con udienza primaria il prossimo 4 giugno: secondo Giorgetti, è ovviamente diritto di Unicredit di ricorrere in tribunale ma è ovvio che la questione si complica e non poco.

Lato MEF si prosegue nel monitoraggio e a breve verrà data una risposta definitiva, sapendo però che vi è un assoluto «coordinamento tra Mef e Palazzo Chigi». Se appunto ci fosse una distanza, un disallineamento, a quel punto Giorgetti non ha problemi nel dire anche pubblicamente che avverrebbero le dimissioni immediate: «non si annunciano, si fanno le dimissioni», taglia corto il Ministro leghista.

IL “RISIKO” DELLE BANCHE E LE PROSSIME MOSSE PER IL MEF

Dalle frizioni sul terzo mandato alla riforma sull’Autonomia, passando per il nodo MES e i rapporti con l’UE: non è una novità che vi siano differenze e distanze in alcuni dossier del Governo tra Lega e Forza Italia, ma dopo le possibili distanze sul’Ops di Unicredit e Banco BPM la linea di Giorgetti vuole essere chiara e si mostra come un avviso ai “naviganti” a Palazzo Chigi.

Lato Orcel, il golden power attuato sull’operazione rischia di renderla del tutto anti-economica e per questo vi sarebbero difficoltà e problematiche sul via libera finale (con tanto di ricorso ora al Tar): il n.1 di Unicredit spera di coinvolgere Bruxelles nel cercare di “pressare” il Governo Meloni nel deporre l’arma del golden power, ma è lo stesso strumento che prevede una fase di monitoraggio che il MEF vuole sfruttare appieno per prendere la decisione più appropriata.

Se FdI sembra allineata sulla Lega in questo caso per tenere fissa la linea di difesa di Banco BPM, su cui tra l’altro da tempo permane la possibilità di una fusione con MPS (opzione gradita al Carroccio), è da Forza Italia che si punta a concedere spazio ad Unciredit: dopo l’opposizione al DPCM in aprile, Tajani viene ora contestato anche dal leader di IV Renzi che a “Milano Finanza” attacca sia Meloni che lo stesso Ministro degli Esteri, in quanto si sarebbe opposto troppo tardi al golden power «dirigista» del Governo.

È però poi lo stesso Ministro Giorgetti a ribadire in Senato come in realtà la scelta di imporre lo strumento sull’Ops di Unicredit deriva dalla necessità di mantenere una politica economica salda del Paese, come del resto riconoscono in questi mesi sia le agenzie di rating che i dati su PIL, lo spread, il debito pubblico e l’operazione del BTP Italia. «La fiducia nella politica economica italiana si dimostra anche con la fiducia sostanziale dei risparmiatori che sottoscrivono il nostro debito», aggiunge Giorgetti come a dire, interrompere tale politica per uno “strappo” del tutto evitabile sul risiko bancario sarebbe davvero imperdonabile.