UNICREDIT-BPM/ Quella manina del Tesoro che ha avvisato “Il Messaggero”

Citofonare Rivera. Ma non Gianni, Alessandro. Che sia sua la manina che ha composto il numero di telefono del Messaggero quel giovedì sera di qualche settimana fa per avvisare che Unicredit stava per lanciare l’opa su Bpm?

È la convinzione che circola negli ambienti romani. Il direttore generale del Tesoro nutre infatti un forte risentimento verso l’amministratore delegato di Unicredit, Andrea Orcel, dopo che il presidente Draghi lo ha accusato di aver gestito malissimo la promessa fusione fra la banca milanese e il Monte dei Paschi, poi saltata. Palazzo Chigi fu infatti informato a cose fatte del no di Orcel, mentre si stava predisponendo una nota che conclamava il matrimonio.

Rivera ha abbozzato, ma ha giurato al “Ronaldo dei banchieri” che gliel’avrebbe fatta pagare. Così non appena da piazza Gae Aulenti hanno avvisato le istituzioni romane che si stava lavorando sull’Opa su Bpm, ecco l’indiscrezione del Messaggero che ha fatto esplodere il titolo dell’istituto guidato da Giuseppe Castagna, che di fatto ha impedito l’operazione.

E ora Orcel che farà? Non rimane molto altro da comprare in Italia…

