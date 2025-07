DOPO IL TAR DEL LAZIO LA LETTERA UE METTE ALL’ANGOLO IL GOLDEN POWER SU UNICREDIT-BPM

Se già con la sentenza del Tar del Lazio il decreto del Governo sull’Ops Unicredit-Banco Bpm aveva subito una forte frenata, con la lettera giunta oggi dalla Commissione Europea il Golden Power esercitato dal MEF e da Palazzo Chigi arriva a far decadere quasi completamente il dpcm del 18 aprile 2025. Bruxelles esprime tutti i propri dubbi sull’operazione messa in campo dall’esecutivo di Centrodestra in merito al complesso “risiko bancario” per l’acquisizione di Banco Popolare di Milano da parte del colosso di Orcell.

Con quel Golden Power il Ministero dell’Economia con la Presidenza del Consiglio avevano imposto alcuni obblighi specifici per il completamento dell’Ops (Offerta pubblica di scambio, ndr), ma per la Commissione Ue vi sarebbero potenziali violazioni dei regolamenti europei circa le “concentrazioni” e altri elementi del diritto UE.

Secondo quanto riportato dalla lettera della Commissione – pubblicata con ampi stralci dall’ANSA – il regolamento stabilisce che gli Stati UE possano avere la facoltà di imporre alcune condizioni, specie se ci è un interesse legittimo del tal Stato: il punto è che davanti alla fusione Unicredit-Bpm non vi sarebbe alcun potenziale rischio per la sicurezza pubblica, e dunque viene sollevato più di un dubbio sull’intervento del Governo Meloni con il Golden Power sull’Ops che ha scadenza per il prossimo 18 luglio 2025.

LA POSIZIONE DI PALAZZO CHIGI: ORA COSA PUÒ SUCCEDERE ALL’OPS

Alle dichiarazioni lette oggi a Bruxelles dal portavoce della Commissione UE Thomas Regnier, incontrando la stampa per illustrare tra le altre lettere quella di sostanziale “bocciatura” sul decreto di Palazzo Chigi, ha risposto immediatamente la Presidenza del Consiglio italiano in una nota che anticipa le prossime mosse in capo al Ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti. «Il Governo italiano con spirito collaborativo e costruttivo risponderà ai chiarimenti richiesti», scrive Palazzo Chigi commentando la lettera della UE sui poteri per l’offerta Unicredit su Banco Bpm.

Nello specifico, già in risposta al Tar l’esecutivo aveva posto in essere i termini per valutare al meglio una modifica al questo punto prossimo dpcm da presentare per rinnovare le scadenze dell’Ops bancaria: mentre la Borsa va in “altalena” coi titoli Bpm e Unicredit (rialzo per il Banco milanese, tenuta sostanziale per la Banca di Orcell), le strade davanti sembrano essere due, come rileva “Milano Finanza”: o la piena riscrittura del decreto migliorando gli aspetti del Golden Power (ovvero tenendo conto dei rilievi della Commissione UE e del Tar), oppure la creazione di una nuova sospensione dell’offerta disposta dalla Consob di Paolo Savona.

“PENSINO A POCHE COSE SERIE MA FATTE BENE”: LA CRITICA DELLA LEGA

Molto più netta e chiara la posizione della Lega che già sul fronte dazi aveva posto sul piatto la debolezza dell’Unione Europea di Ursula Von der Leyen (tanto da proporre una trattativa “a due velocità”, tanto con gli USA di Trump quanto con l’UE): secondo l’intervento del vicepremier Matteo Salvini, l’Europa dovrebbe occuparsi di dossier molto più seri e rilevanti che non proseguire nella «rottura di scatole» contro il Governo italiano per auto elettriche, politiche green, spiagge, balneari e ora anche banche.

Il punto tenuto dal Ministro delle Infrastrutture è altrettanto chiaro: «si occupino a Bruxelles ci poche cose me che lo facciano bene e seriamente»: se infatti la posizione di Meloni e FdI è più “felpata” per evitare lo scontro e favorir il dialogo con la Commissione Von der Leyen, il Carroccio si fa portavoce di una posizione più diretta e critica sulla “staticità” di Bruxelles incontrando ancora una volta l’opposizione interna di Forza Italia che invece “difende” l’operato della Presidente in quota PPE.

Come ha del resto sottolineato sempre oggi il vicepremier Salvini nell’intervista al “Corriere della Sera”, il “no” netto del Governo italiano deve andare contro le inutili guerre commerciali, con conseguenze sempre più dannose per un’Europa che prosegue ad avere una «trazione tedesca». Da qui la proposta “sintetica” su cosa debba fare l’Europa invece che occuparsi di Unicredit, leggi locali e coltivazioni nei campi dei vari Stati UE: «la Lega vuole lo stop del Patto di Stabilità per limitare gli investimenti», specie per il Green Deal che arriva «ad ammazzare le imprese», mentre tutti gli altri partner commerciali, dalla Cina agli USA, continuano a farsi i propri interessi nazionali.

Chiosa Salvini su Von der Leyen che, invece di azzerare il “paradosso” di un blocco burocratico di regole su Green e anti-competitività, «finisce per riconfermarlo e alimentarlo». In merito all’Ops su Unicredit-Bpm, ha poi aggiunto lo stesso leader della Lega fuori dal Parlamento, è tutt’ora sul tavolo del Ministro Giorgetti che sta lavorando per migliorare in ogni dettaglio rendendo il sistema bancario «un asset strategico, «l’Italia può e deve normare come ritiene senza che da Bruxelles nessuno si permetta di intervenire».