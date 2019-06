Unieuro Summer Black Friday: tanti prodotti in offerta/ L’iPhone XR a 699 euro

Alle ore 8:00 di stamattina è scattato l’Unieuro Summer Black Friday, il venerdì nero degli acquisti in salsa tipicamente estiva. In attesa dell’Amazon Prime Day, che si terrà nei giorni 15 e 16 luglio, la nota catena di elettrodomestici ha deciso di mettere in promozione alcuni articoli da oggi, venerdì 28 giugno, fino a domenica 7 luglio e ad esaurimento scorte. Tantissime le offerte, di ogni tipo, quindi dai televisori, alle console, passando per gli smartphone, i grandi elettrodomestici, i forni a microonde e via discorrendo. Per cercare di aiutarvi nella ricerca del prodotto preferito, eccovi alcuni promozioni che sono attualmente in corso da Unieuro, a cominciare dal P20 Pro della Huawei, versione da 128GB, che troverete in sconto del 46%, al prezzo di 399 euro (prezzo di listino 749 euro). Il P30 Lite sarà invece venduto a 299.90 euro anziché 369 (sconto del 18%), mentre il Samsung Galaxy A9 verrà via a 299 euro, anziché i soliti 499 euro.

UNIEURO SUMMER BLACK FRIDAY

Offerta anche sui tanto desiderati prodotti Apple, a cominciare dall’iPad, il tablet della grande mela: serviranno 799 euro per acquistare il Pro da 512GB 4G in versione oro e rosa, anziché i soliti 1289 euro, mentre per la versione con hard disk meno capiente, da 256 gb, il prezzo scende a 599 euro. Per quanto riguarda gli iPhone, invece, Unieuro ha deciso di scontare solamente il modello XR, acquistabile a 699 euro, versione 64GB, invece che a 889 euro, per uno sconto pari al 21%. Interessante anche il prezzo della console di casa Nintendo, la Switch, venduta a 349 euro con Mario Maker 2 e un voucher da 35euro per l’eshop di casa N. Infine, se voleste usufruire del Summer Black Friday di Unieuro per cambiare la vostra televisione, attenzione alla tv LG da ben 65 pollici 4k nero, acquistabile al 50% di sconto, precisamente a 649 euro invece che 1299 euro.

