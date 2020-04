Un’impresa da Dio/ Video, su Italia 1 il film con Steve Carell (oggi, 5 aprile 2020)

Un’impresa da Dio va in onda su Italia 1 per la prima serata di oggi, domenica 5 aprile, a partire dalle ore 21:25. Si tratta di un film che è stato realizzato negli Stati Uniti d’America nell’anno 2007 da diverse case cinematografiche tra cui la Original film mentre la regia è stata affidata a Tom Shadyac. La sceneggiatura è stata ideata da Steve Oedekerk, il montaggio è stato realizzato da Scott Hill, le musiche della colonna sonora portano la firma di John Debney ed i costumi di scena sono stati disegnati e realizzati da Judy L. Ruskin. Nel cast sono presenti Steve Carell, Morgan Freeman, Lauren Graham, Johnny Simmons, Graham Phillips, John Goodman e Wanda Sykes.

Un’impresa da Dio, la trama del film

Ecco la trama di Un’impresa da Dio. Evan è stato recentemente eletto al congresso degli Stati Uniti d’America e quindi si occupa di questioni legate alla gestione dell’amministrazione pubblica e vicende che riguardano comunque la comunità. Porta insomma avanti una esistenza davvero appagante anche perché è sposato con una donna di cui è innamorato da sempre ed ha una splendida famiglia.

Tuttavia la sua esistenza viene sconvolta da una incredibile rivelazione. Un giorno mentre sta a tornando a casa viene spinto da una sorta di forza soprannaturale nell’entrare all’interno di una struttura nella quale si palesa davanti ai suoi occhi un uomo che asserisce di essere Dio. In effetti dimostra ad Evan il suo straordinario potere il che lo convince che in realtà si tratti veramente di Dio.

In particolare ha dei progetti per il povero Evan ed in particolar modo di voler prevedere una sorta di secondo diluvio universale per cui l’uomo dovrà occuparsi della realizzazione della costruzione di una nuova Arca all’interno della quale proteggere non solo la sua famiglia ma anche tutti gli esemplari di animali presenti al mondo. Dio fa presente come si occuperà di tutte le vicende lui in prima persona ed in particolar modo dei materiali necessari per la costruzione e soprattutto del raccoglimento di una coppia per ogni razza di animale esistente.

Dopo una iniziale diffidenza Evan si vede costretto a seguire i progetti voluti da Dio per lui e quindi si deve occupare della costruzione dell’arca diventando una sorta di zimbello per la cittadinanza. Inoltre deve anche fare i conti con un fenomeno che prevede in rapida e costante crescita della sua barba che proprio non riesce a gestire nonostante la tagli continuamente. Nonostante tutti lo prendano in giro per quello che sta facendo riesce ad ottenere il supporto della propria famiglia e soprattutto a salvarla per una nuova forma di diluvio universale che spazzerà via tutto quello che l’uomo ha costruito non a fin di bene.

