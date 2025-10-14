Unipol lancia think tank Natural Risk Forum sui rischi naturali in Italia: lo studio presentato mostra 253 miliardi di danni in 50 anni nel nostro Paese

NATURAL RISK FORUM, IL PRIMO THINK THANK SUI RISCHI NATURALI

L’Italia è tra i Paesi europei più vulnerabili agli eventi naturali estremi, infatti negli ultimi 50 anni è stata teatro di circa 115 catastrofi per 56mila vittime, pari al 7% del totale europeo, e ha registrato 253 miliardi di euro di danni, quindi oltre il 30% di tutti i danni europei. A suggerire una riflessione condivisa sui rischi naturali e sul loro impatto a livello economico, sociale e produttivo è il Natural Risk Forum, il primo think tank italiano che studia i rischi naturali catastrofali – come terremoti, alluvioni, frani e incendi – promosso dal Gruppo Unipol.

L’obiettivo è di creare uno spazio di dialogo sul tema, ma anche individuare le strategie e i modelli di governance per migliorare prevenzione, gestione dell’emergenza e ricostruzione. Dunque, il NRF rappresenta un luogo di confronto e studio per la riduzione dei danni e la promozione di una vera “cultura del rischio” in Italia.

I numeri presentati durante il convegno che si è tenuto a Roma parlano chiaro: solo il 5% dei Comuni non è a rischio idrogeologico, quasi 4 cittadini su 10 vivono in zone ad alto rischio sismico e il 23% del territorio italiano è vulnerabile al rischio di frane. Peraltro, solo per quanto riguarda i terremoti, l’incidenza è così forte che da soli corrispondono al 68% dei danni totali.

CATASTROFI NATURALI, I DATI AL NATURAL RISK FORUM

Lo studio, elaborato dal Natural Risk Forum con il supporto di Deloitte, ha analizzato l’impatto economico dei disastri e il valore della prevenzione. Partiamo però dalla tipologia degli eventi: 32% alluvioni, 20% terremoti, 13% tempeste, 11% clima estremo, 7% frane, 7% incendi, 5% siccità, 4% eruzioni e 1% cicloni. Oltre ai dati sui danni storici, registrati tra il 1975 e 2025, sono state illustrate le proiezioni future, per i prossimi cinquant’anni.

Uno scenario senza variazioni di rilievo negli investimenti in prevenzione produce 343 miliardi di danni diretti per la ricostruzione, 247 per quelli indiretti, quindi 590 nel complesso. Se però lo Stato investisse 5 miliardi all’anno per cinque anni, si risparmierebbero 246 miliardi di euro in danni futuri. Pertanto, ogni euro investito in prevenzione genera circa 11 euro di risparmio in costi evitati per la collettività. Infatti, lo scenario con prevenzione produrrebbe una riduzione dei danni a 344 miliardi nel complesso, di cui 232 per la ricostruzione, 112 per gli impatti economici e sociali.

“SERVE UNA GOVERNANCE CONDIVISA”

All’evento hanno partecipato esponenti del governo, membri del Parlamento, rappresentanti di imprese ed enti tecnici. Ad esempio, tra i presenti figuravano i ministri Nello Musumeci (Protezione Civile e Politiche del Mare) e Gilberto Pichetto Fratin (Ambiente e Sicurezza energetica), Maura Gentili del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il commissario straordinario per la ricostruzione post-sisma 2016 Guido Castelli, il capo dipartimento Casa Italia Luigi Ferrari e il direttore generale di Ispra Maria Siclari, oltre a diversi esperti scientifici e rappresentanti del Gruppo Unipol.

Come Stefano Genovese, che è anche coordinatore del NRF, il quale ha sottolineato che la gestione dei disastri non può dipendere da un solo attore, ma richiede una governance integrata, che coinvolga istituzioni, imprese e società civile; un approccio coordinato tra prevenzione, emergenza e ricostruzione. Il think tank può rappresentare uno spazio di confronto per la costruzione di questi modelli. Concorde è Ferrara, secondo cui la collaborazione e la condivisione delle conoscenze tra i diversi attori permette di sviluppare strategie efficaci e di lungo periodo per affrontare i rischi naturali.

Invece, Castelli ha rilevato che la ricostruzione post-sisma è anche una forma di prevenzione futura, perché ricostruire in sicurezza significa “andare avanti” e proteggere il futuro, non solo riparare il passato.