UNIPOLMOVE/ Dal telepedaggio all’ecosistema della mobilità

Da oggi il pagamento del pedaggio autostradale può contare su un nuovo strumento: UnipolMove, il device ideato da Unipol Gruppo, utilizzabile per una vasta gamma di servizi per la mobilità. Oltre al telepedaggio con UnipolMove si potrà pagare il bollo, i parcheggi, gli ingressi nelle zone Ztl, le multe, i rifornimenti di carburante. Tutti i servizi legati alla mobilità gestiti come un vero ecosistema, grazie all’esperienza del gruppo assicurativo Unipol, leader in Italia del business auto, con circa 10 milioni di polizze auto, e il 25% dell’intero mercato della Rc-auto.

UnipolMove è stato sviluppato grazie alla tecnologia di UnipolTech, la società del Gruppo che progetta ed eroga servizi telematici, tra le prime ad avere installato le “scatole nere” sulle auto. Oggi vanta oltre 4 milioni di “black box” sul mercato, che consentono di raccogliere informazioni sulle abitudini di guida degli assicurati e di mettere a punto così polizze sempre più personalizzate, anche in termini di tariffazione.

Mercato liberalizzato

“Siamo il primo operatore ad aver ottenuto la certificazione con la nuova normativa europea di servizio di telepedaggio europeo, che ha rotto il monopolio esistente fino a ieri. Così, forti dei nostri 10 milioni di clienti assicurativi auto a cui poter proporre il prodotto, siamo entrati in un mercato dove fino a ieri non c’erano alternative”, ha dichiarato Giacomo Lovati, Chief Beyond Insurance Officer di UnipolSai. “Con questo servizio aggiungiamo un ulteriore tassello al piano di sviluppo della mobilità, partito ormai parecchi anni fa, e che ci vede in grado di estendere la nostra offerta di mobilità intorno ai bisogni del nostro cliente sempre partendo dal nostro prodotto core ossia la polizza assicurativa”.

In un’ottica di integrazione del suo piano di sviluppo nella mobilità, dopo la liberalizzazione del mercato dei servizi di pagamento elettronico dei pedaggi, UnipolSai è entrata nel business del telepedaggio autostradale. Dopo aver terminato un progetto pilota che ha coinvolto mezzi pesanti e leggeri e dopo aver ricevuto l’approvazione definitiva da Aiscat, UnipolSai lancia il servizio UnipolMove acquistabile presso la propria rete agenziale distribuita sul territorio, sul sito dedicato, UnipolMove.it, e sull’App UnipolMove. Il servizio sarà gratis per i primi 6 mesi e poi costerà solo 1 euro al mese.

UnipolMove, noleggio a lungo termine

UnipolMove completa l’ecosistema mobilità del Gruppo Unipol, arricchito 2 anni fa dall’ingresso nel mercato del noleggio a lungo termine, grazie a un’operazione che ha permesso di assicurarsi il controllo della prima azienda a capitale italiano del fiorente comparto del noleggio a lungo termine, UnipolRental. Da venditori di polizze Unipol è diventata attore anche nel mercato del noleggio auto, potendo contare sulla capillarità di un network composto da circa 2.100 agenzie distribuite su tutto il territorio nazionale. L’ecosistema mobilità del Gruppo assicura la copertura dei bisogni del consumatore lungo tutto il ciclo di vita dell’auto grazie a all’offerta di servizi, assistenza e telematica fornite dalle società UnipolService con le sue 4.000 carrozzerie, UnipolGlass con 200 centri cristalli, i 300 operatori per l’assistenza 24/7 di UnipolAssistance e UnipolTech, società leader nel campo della telematica con oltre 4 milioni di black box installate.

Tutto ciò si traduce in maggiore e più capillare presenza sul territorio, incremento della competitività nell’offerta, servizi omogenei, fermi tecnici ridotti su tutte le piattaforme. La locazione a lungo termine è una soluzione storicamente utilizzata dalle grandi aziende, ma negli ultimi anni, in uno scenario che vede sempre di più l’utilizzo dell’auto guadagnare consensi rispetto al concetto di proprietà, ha trovato proseliti anche nel mondo delle piccole e medie imprese, delle partite Iva e, infine, tra i privati.

Oggi UnipolRental gestisce oltre 65 mila veicoli, l’obiettivo è triplicare i contratti in essere entro il 2025 e incentivare il passaggio all’elettrificazione dalle flotte al retail. UnipolRental ha un’offerta green ad hoc pensata per le imprese che comprende, oltre a veicoli elettrici e plug-in di ultima generazione, servizi di manutenzione e assistenza, auto sostituiva o aggiuntiva, oltre che l’installazione presso le sedi del cliente di colonnine di ricarica, fornendo un prodotto chiavi in mano.

Le piattaforme della mobilità

Le auto di fine noleggio di UnipolRental (certificate dalla rete di carrozzerie UnipolService) utilizzano la piattaforma Cambiomarcia.com, per essere rivendute in un’ottica di business to consumer. Cambiobike.it, il portale per la vendita di bici elettriche, aggiunge all’offerta Unipol quella micromobilità sostenibile ed economica che sta sempre prendendo più piede anche in Italia.

A completamento di questo ecosistema delle auto usate, sono in fase di avvio nel 2022 altre due piattaforme, Autostimo per conoscere la valutazione della propria auto usata e Tenuta Bene, la piattaforma di acquisto e vendita di auto usate tra privati.

