UnipolSai, assicurazione per reazioni avverse vaccini Covid/ Ma non è unica compagnia

Un’assicurazione per le reazioni avverse dei vaccini anti Covid. È quella che offre UnipolSai ai clienti che vogliono tutelarsi appunto dagli eventuali effetti collaterali del vaccino. Si parla di tutela da reazione allergica, ma le condizioni precise non sono meglio specificate nella pagina pubblicitaria. Si parla comunque di una diaria ricovero di 100 euro per massimo 30 giorni in caso di ricovero senza accesso alla terapia intensiva per reazione avversa al vaccino. La diaria è invece di 200 euro per massimo 30 giorni in caso di ricovero con accesso alla terapia intensiva per eventi avversi al vaccino.

Previsto anche il trasporto sanitario, o meglio il rimborso fino a mille euro per il trasporto in ambulanza verso l’ospedale o dall’ospedale a casa. Infine, l’assicurazione UnipolSai per le reazioni avverse da vaccino anti Covid prevede anche il riconoscimento di un’indennità, in caso di invalidità permanente, per reazione avversa al vaccino nei 30 giorni successivi alla somministrazione. Una formula che potrebbe incentivare chi nutre ancora dei dubbi o si sente insicuro.

ASSICURAZIONE VACCINI COVID PER REAZIONI AVVERSE

UnipolSai non è l’unica compagnia assicurativa che propone una copertura dalle reazioni avverse del vaccino anti Covid. Europ Assistance Italia SpA, ad esempio, offre “Assistenza vaccini Covid-19” riservata agli Assicurati della Polizza denominata “UNICA BNL”. Se dopo la vaccinazione per Covid-19 si avverte una alterazione dello stato di salute per la quale si ritiene di aver bisogno di un consulto medico, bisogna contattare la Struttura Organizzativa che, attraverso i suoi medici, fornisce il consulto medico telefonico necessario.

Se tali medici ritengono necessaria una visita medica, allora mandano un medico a casa, altrimenti organizzano il trasporto in autoambulanza verso il centro medico più vicino. Ovviamente non è una prestazione in emergenza, in questo caso infatti bisogna rivolgersi al numero unico delle emergenze 112 (118 per le regioni dove tale numero non è ancora attivo). Discorso simile per “Protezione Vaccini Plus” di Intesa San Paolo RBM Salute, che peraltro prevede coperture assicurative anche per il contagio da Covid, non solo dopo la vaccinazione. Tali eventi sono rari, ma evidentemente queste polizze possono rassicurare chi si sente insicuro e quindi incentivare le vaccinazioni.



