Universiadi 2019 Napoli/ Italiani in finale oggi: occhio a volley e atletica!

Ha preso il via questa magnifica giornata dedicata alle Universiadi 2019 di Napoli ed è quindi tempo di andare a scoprire chi saranno gli azzurri da tenere d’occhio oggi mercoledì 10 luglio: chi saranno quindi gli italiani da seguire anche in finale per qualche medaglia preziosa? Di certo va detto che finora la nostra più che nutrita delegazione non ci ha affatto deluso e se è vero che per il momento l’Italia è fuori dal podio nel medagliere va detto che davvero non ci possiamo lamentare. Il bottino infatti ci racconta per ora di 10 ori, 9 argenti e 14 bronzi: e pure abbiamo grandi speranze di rifornirlo ancora pure già nella giornata di oggi. Non scordiamo infatti che pure il programma odierno per le Universiadi 2019 di Napoli infatti sarà ben ricco di gare in cui gli azzurri potranno mettersi alla prova.

UNIVERSIADI 2019 NAPOLI, GLI AZZURRI IN GARA OGGI

Ecco quindi quali saranno gli italiano da tener d’occhio oggi su cui nutriamo grandi speranze per vincere ancora una medaglia alle Universiadi 2019 di Napoli. Si partirà infatti già questa mattina con l’atletica e qui l’obbiettivo primario delle delegazione azzurra sarà quella di passare la mattina di batterie. Ci sarà quindi da tenere d’occhio Lanciano e Cestonaro nel salto triplo donne, Bogliolo e Taini nei 100 m femminili e Sinno per il salto con l’asta maschile. Stasera però di certo ci sarà da tenere d’occhio Folorunso per i 400m ostacoli donne e Cerro per il salto triplo maschile.

Occhi puntati poi anche al teakwondo con Flecca negli uomini 58 kg, Al Alwani per i 49 kg donne e Rotolo per i 67 kg femminile, che hanno grandi chance di arrivare fino alle finali. Non ci scordiamo poi del nuoto di cui nella mattina saranno tanti gli azzurri impegnati nelle ultime batterie. In serata di sicuro non mancherà nella finale dei 50 stile libero donne Ruberti, ma sono tante le gare a cui i nostri beniamini potranno accedere solo dopo le qualificazioni del mattino. Per quanto riguarda gli sport di gruppo ricordiamo che oggi l’Italia non sarà impegnata in alcuna finale per le medaglie: vi sarà pero i match per i quarti della pallanuoto, con le azzurre impegnate contro il Giappone e gli azzurri con la Francia, oltre che il volley femminile, dove l’Italia sfiderà l’Ungheria in semifinale.

