Universiadi 2019 Napoli/ Risultati live 10 luglio: programma, finali e azzurri

Ci avviciniamo a grandi passi alla cerimonia di chiusura delle Universiadi 2019 di Napoli: ma oggi mercoledì 10 luglio sono ancora tante le gare che avranno luogo e saranno altrettante le medaglie che devono essere ancora distribuite. Vi sono quindi ancora tante finali a cui gli azzurri possono ambire già da oggi: finora però va detto che la nostra delegazione non ci ha affatto deluso. Se è vero che il nostro paese non è in cima al medagliere di certo non possiamo dire che sono state poche le soddisfazioni che abbiamo registrato in questi giorni e pure nella giornata di ieri, dove i nostri beniamini pure si sono messi in luce negli sport di squadra. Non ci resta quindi che andare a vedere nel dettaglio quali saranno le gare e le finali previste oggi 10 luglio per le Universiadi 2019 di Napoli.

INFO STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LE UNIVERSIADI 2019 DI NAPOLI

Ricordiamo a tutti gli appassionati che il miglior modo per rimanere aggiornati sulle Universiadi 2019 di Napoli è quello di collegarsi al sito ufficiale della manifestazione che tramite il portale fisu.tv trasmetterà in diretta streaming video tutti gli eventi. In tv sono però previste delle finestre giornaliere sulla tv di stato e per la precisione sul canale Rai Sport + HD, dove saranno visibili anche le gare più importanti: diretta streaming video garantita su Rai Play per quanto riguarda questi collegamenti.

UNIVERSIADI 2019 NAPOLI: IL PROGRAMMA ODIERNO

Ecco quindi che cosa ci propone il calendario ufficiale delle gare per questa intensa giornata delle Universiadi 2019 di Napoli, che pure si accenderà molto presso, alle ore 9,00 del mattino. A quell’ora infatti i riflettori saranno puntati alla Piscina Scandone per le prime prove di nuoto: nella giornata di oggi infatti verranno distribuite le ultime medaglie mancanti della specialità e di certo dovremo tenere d’occhio da vicino le staffette dove gli azzurri promettono grandi cose. Oggi poi si partirà ben presto anche con teakwondo con le finali delle categorie donne +46-49 kg e +62-67 kg oltre che per gli uomini per la +54-58 kg. Attenzione poi all’atletica e al tennistavolo, per cui oggi sono previste le finali del doppio uomini e donne: i riflettori poi si accenderanno per le Universiadi 2019 di Napoli anche sul basket femminile perché alle ore 17,30 sarà prevista la finale per la medaglia d’oro tra Stati uniti e Australia. Per quando riguarda poi gli altri sport di squadra ci permettiamo di porre l’accendo sul match di calcio femminile tra Italia e Cina, che pure sarà valido solo per i piazzamenti dal quinto all’ottavo posto.



