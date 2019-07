UNIVERSIADI 2019 NAPOLI/ Risultati live 4 luglio: programma, Ciampi e Zuin in finale

Mattina già intensa di gare alle Universiadi 2019 a Napoli. Tra gli eventi più significativi abbiamo le batterie del nuoto: in primo piano i 400 stile libero maschile, gara nella quale Mattia Zuin e Matteo Ciampi hanno conquistato l’accesso alla finale, Ciampi con il quinto tempo e Zuin con il settimo – nelle distanze più brevi invece i turni sono tre e le batterie qualificano alle semifinali, con le finali in programma domani. In molti sport sono cominciate le prime fasi, ma il primo titolo delle Universiadi 2019 verrà assegnato a partire dalle ore 12.00 con la finale dei tuffi dal trampolino da un metro femminile. Una segnalazione anche per i tornei di scherma, che giorno per giorno assegnano medaglie: oggi in primo piano la spada femminile con Eleonora De Marchi, Nicol Foietta e Roberta Marzani e la sciabola maschile con Dario Cavaliere, Francesco D’Armiento e Matteo Neri. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

INFO STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LE UNIVERSIADI 2019 DI NAPOLI

Ricordiamo a tutti gli appassionati che il miglior modo per rimanere aggiornati sulle Universiadi 2019 di Napoli è quello di collegarsi al sito ufficiale della manifestazione che tramite il portale fisu.tv trasmetterà in diretta streaming video tutti gli eventi. In tv sono però previste delle finestre giornaliere sulla tv di stato e per la precisione sul canale Raisport, dove saranno visibili anche le gare più importanti: diretta streaming video garantita su raiplay.

LIVE UNIVERSIADI 2019, RISULTATI 4 LUGLIO

Con oggi giovedi 4 luglio si entra nel vivo delle Universiadi 2019 di Napoli: dopo la bellissima cerimonia di apertura (dove l’apneista Maria Felice Carraturro ha fatto da mascotte, rappresentando il mito di Partenope) ecco che deve ora dare spazio al grande sport, assoluto protagonista nel capoluogo campano. Già da oggi poi il programma di gare sarà fittissimo: ancor più importante in questa giornata sono previste le prime finali e quindi vi saranno assegnate le prime medaglie di questa manifestazione, organizzata nel capoluogo campano e giunto alla sua trentesima edizione. C’è quindi molta attesa per la grande spedizione azzurra, che oggi sarà ovviamente protagonista a Napoli. Come abbiamo già visto ieri infatti la delegazione italiana comprende ben 300 atleti sparsi in un po’ tutte le 18 discipline protagoniste: da dove arriveranno quindi le prime gioie, magari già oggi?

UNIVERSIADI 2019 NAPOLI: IL PROGRAMMA ODIERNO

Diamo quindi subito un occhio al programma degli eventi e delle gare di oggi giovedi 4 luglio per le Universiadi di Napoli 2019: si partirà infatti ben presto già dalle ore 9.00 del mattino e oggi saranno di scena ben dieci specialità. I riflettori quindi si accenderanno subito alle ore 9,00 per le prime prove di tiro a segno dove sarà prevista pure la finale del fucile ad aria compressa 10 m femminile. Alla stessa ore prenderanno il via anche le gare di scherma, con le prove individuali di spada femminile e sciabola maschile. Alle ore 9.30 sarà poi la volta della ginnastica artistica del nuoto e qui bisognerà fare attenzione alle staffette 4×100 m a stile libero uomini e donne: poco dopo alle ore 11,00 prenderà il via anche il judo e appena un’oretta dopo anche i tuffi, ultima disciplina ad essere oggi protagonista e dove verranno consegnate nuove medaglie. Da segnalare poi che nella giornata odierna si andrà avanti con il tabellone di qualificazioni del basket e del calcio oltre che del tennistavolo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA