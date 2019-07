Universiadi 2019 Napoli/ Risultati live 5 luglio: programma, finali e azzurri in gara

LIVE: RISULTATI UNIVERSIADI NAPOLI DEL 5 LUGLIO 2019

Seconda giornata di grandi competizioni alle Universiadi 2019 di Napoli: il capoluogo campano è sempre più protagonista di questa manifestazione giovanile, che anche oggi metterà in palio parecchie medaglie. L’Italia sarà ovviamente protagonista di eccezionale nella manifestazione, giunta alla sua trentesima edizione: la spedizione azzurra, ben ricca e nutrita di grandi talenti pronti ad esplodere, è impazienti di mettersi in mostra quindi nelle ben 18 discipline che fanno parte del programma ufficiale, va però detto che nella giornata di oggi venerdi 5 luglio i riflettori si accenderanno solo su 13 sport dei quali solo 6 metteranno in palio medaglie sonanti per il medagliere.

INFO STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LE UNIVERSIADI 2019 DI NAPOLI

Ricordiamo a tutti gli appassionati che il miglior modo per rimanere aggiornati sulle Universiadi 2019 di Napoli è quello di collegarsi al sito ufficiale della manifestazione (https://www.universiade2019napoli.it/) che tramite il portale fisu.tv trasmetterà in diretta streaming video tutti gli eventi. In tv sono però previste delle finestre giornaliere sulla tv di stato e per la precisione sul canale Raisport, dove saranno visibili anche le gare più importanti: diretta streaming video garantita su raiplay.

UNIVERSIADI 2019 NAPOLI: IL PROGRAMMA ODIERNO

Andiamo quindi subito a vedere che cosa ci riserva il programma ufficiale per le Universiadi 2019 di Napoli per la giornata di oggi. Mentre infatti si proseguirà col tabellone regolare di pallanuoto, volley, tennis, tennis tavolo, rugby a sette, calcio e basket, assisteremo a diverse finalissime. Proprio per le competizioni che mettono in palio medaglie ricordiamo che già dalle ore 9.00 i riflettori si accenderanno sul tiro a segno e sul tiro a volo, dove saranno protagoniste i 10 m pistola maschile e le gare uomini e donne del trap 50 metri. Di fila poi l’obbiettivo si sposterà in pedana per le gare della scherma (fioretto donne e spada uomini) e in piscina per il nuoto: attenzione però dalle ore 10,00 quando si accenderanno le gare per la ginnastica artistica, con le prove dell’All round individuale e a squadre. Ultimi appuntamenti con il judo e i tuffi, che partiranno rispettivamente dalle ore 11,00 del mattino e dalle ore 12,00. Tra gli appuntamenti più attesi poi vogliamo fissare l’attenzione sulle sfide tra Italia e Svizzera per il volley maschile e Italia Usa per le donne, oltre che l’impegno contro l’Ucraina alle ore 18,00 della nostra formazione di calcio maschile.



