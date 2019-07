Universiadi 2019 Napoli/ Risultati live 7 luglio: programma, finali e azzurri

LIVE, RISULTATI UNIVERSIADI 2019 DEL 7 LUGLIO

Nuova giornata alle Universiadi 2019 di Napoli: oggi domenica 7 luglio la manifestazione che coinvolge il capoluogo campano ma anche tutta la regione arriva al quarto giorno di finali dopo la cerimonia di apertura che ha avuto luogo mercoledì. Dopo un sabato ricco di eventi, naturalmente la domenica non sarà da meno e le Universiadi 2019 di Napoli ci daranno nelle prossime ore molte altre occasione per tifare gli azzurri in gara in moltissimi sport, spesso già inseguendo medaglie oppure nei vari tornei (soprattutto degli sport di squadra) che culmineranno più avanti con le finali. Andiamo allora adesso ad esaminare più nel dettaglio il programma delle gare e delle finali attese per oggi domenica 7 luglio a Napoli e in tutta la Campania per le Universiadi 2019.

INFO STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LE UNIVERSIADI 2019 DI NAPOLI

Ricordiamo a tutti gli appassionati che il miglior modo per rimanere aggiornati sulle Universiadi 2019 di Napoli è quello di collegarsi al sito ufficiale della manifestazione che tramite il portale fisu.tv trasmetterà in diretta streaming video tutti gli eventi. In tv sono però previste delle finestre giornaliere sulla tv di stato e per la precisione sul canale Rai Sport + HD, dove saranno visibili anche le gare più importanti: diretta streaming video garantita su Rai Play per quanto riguarda questi collegamenti.

UNIVERSIADI 2019 NAPOLI: IL PROGRAMMA DI OGGI 7 LUGLIO

Andiamo quindi subito a vedere che cosa ci proporrà il programma ufficiale delle Universiadi 2019 di Napoli per questa giornata, mettendo in particolare evidenza le ben 30 finali che forniranno nelle prossime ore occasioni di medaglia per i nostri azzurri. Giornata molto intensa come sempre per il nuoto, che al mattino vivrà le batterie e poi nella sessione serale vivrà semifinali e ben sette finali per il titolo. Rimanendo in acqua, si deve poi segnalare che oggi sono in calendario anche altre due finali dei tuffi. Uno sport sempre molto importante in ottica italiana è la scherma: sappiamo che giorno per giorno scendono in pedana diverse specialità, oggi sono due i titoli da assegnare. Riflettori però puntati oggi soprattutto sulla ginnastica artistica, che oggi completerà il suo programma con ben dieci finali in programma, cioè tutte quelle previste nei singoli attrezzi (sei maschili e quattro femminili). Altri due sport che completeranno oggi il loro programma sono il judo (due finali in calendario) e il rugby a sette, che oggi vivrà le finali sia del torneo maschile sia di quello femminile. Prosegue invece il programma del tiro, che però oggi ha in calendario una sola finale, infine altri sport proprio da oggi entrano nel vivo. È il caso sia del tennis tavolo, che oggi vivrà le sue prime due finali, sia del taekwondo che oggi assegnerà il primo titolo maschile e il primo femminile. Quanto agli sport di squadra, ricordiamo gli appuntamenti con le squadre azzurre: alle ore 17.30 Italia Svizzera di pallavolo femminile, alle ore 19.30 Italia Australia di pallanuoto femminile e alle ore 20.00 Italia Argentina del volley maschile.



