Universiadi 2019 Napoli/ Risultati live oggi 12 luglio: programma, finali e azzurri

Terzultima giornata di gare alle Universiadi 2019 di Napoli: con oggi venerdì 12 luglio infatti ci avvicineremo ancor di più alla cerimonia di chiusura di questa magnifica manifestazione giunta alla sua 30^ edizione e anzi per parecchie discipline di fatto il tabellone è già chiuso. Ma non per tutte: sono infatti ancora diverse le finali che saranno messe in programma, oggi come nei prossimi giorni, e altrettante le medaglie in palio: gli azzurri quindi hanno ancora diverse chance per mettersi in luce al capoluogo campano e nelle diversi sedi adibite. Di certo quindi abbiamo ancora parecchie carte da giocare per tentare la scalata al Medagliere, anche se in ogni caso il giudizio sull’esperienza della delegazione Italia alle Universiadi 2019 può già definirsi più che positiva. Andiamo però a vedere che ci propone il programma ufficiale, con le gare e le finali da tenere d’occhio.

INFO STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LE UNIVERSIADI 2019 DI NAPOLI

Ricordiamo a tutti gli appassionati che il miglior modo per rimanere aggiornati sulle Universiadi 2019 di Napoli è quello di collegarsi al sito ufficiale della manifestazione che tramite il portale fisu.tv trasmetterà in diretta streaming video tutti gli eventi più importanti. In tv sono però previste delle finestre giornaliere sulla tv di stato e per la precisione sul canale Rai Sport + HD, dove saranno visibili anche le gare più importanti: diretta streaming video garantita su Rai Play per quanto riguarda questi collegamenti.

UNIVERSIADI 2019 NAPOLI: IL PROGRAMMA ODIERNO

Andiamo quindi subito a vedere che cosa ci riserverà oggi il calendario delle Universiadi 2019 di Napoli, considerando però che gli appassionati dovranno puntare la sveglia ben presto questa mattina. Già dalle ore 7,00 del mattino infatti avranno inizio la 20 km maschile e femminile: nel corso della mattinata invece assisteremo a qualificazioni e batterie di altre prove dell’atletica, mentre dalle ore 9,00 si accenderanno anche le gare per il tiro con l’arco alla Reggia di Caserta: qui occhi puntati sulle finali per le medaglie del compound, individuale e di squadra. Oggi poi sarà protagonista la ginnastica ritmica (a partire dalle ore 13,00) e il calcio femminile con pure la finale per la medaglia d’oro tra Corea del Nord e Giappone prevista per le ore 21,00 al Ciro Vigorito. Altro sport da tenere d’occhio oggi sarà di certo la vela come anche il tennis, di cui di disputeranno le ultime gare e le finali del doppio. Ci sarà infine da fare attenzione anche al teakwondo come al volley e alla pallanuoto, dove i nostri azzurri saranno assoluti protagonisti dei match più prestigiosi.



