Universiadi 2019 Napoli/ Risultati live oggi 13 luglio: ultime medaglie

Penultima giornata a Napoli per le Universiadi 2019: solo domani infatti questa gloriosa manifestazione, che celebra nel capoluogo campano la 30^ edizione, terminerà con le ultime gare della pallanuoto e con la spettacolare cerimonia di chiusura. Oggi quindi sabato 13 luglio assisteremo di fatto all’ultima giornata di gare davvero pieno: saranno infatti ancora 8 gli sport su cui si accederanno i riflettori oggi e che pure metteranno in palio le ultime medaglie della manifestazione. Sarà quindi una giornata da vivere col fiato sospeso: sono ancor parecchi infatti gli azzurri che saranno oggi protagonisti e che avranno quindi la chance di mettersi in mostra ai gradini più alti del podio, specie nelle specialità a squadre, dove stiamo eccellendo.

INFO STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LE UNIVERSIADI 2019 DI NAPOLI

Ricordiamo a tutti gli appassionati che il miglior modo per rimanere aggiornati sulle Universiadi 2019 di Napoli è quello di collegarsi al sito ufficiale della manifestazione che tramite il portale fisu.tv trasmetterà in diretta streaming video tutti gli eventi più importanti. In tv sono però previste delle finestre giornaliere sulla tv di stato e per la precisione sul canale Rai Sport + HD, dove saranno visibili anche le gare più importanti: diretta streaming video garantita su Rai Play per quanto riguarda questi collegamenti.

UNIVERSIADI 2019 NAPOLI: IL PROGRAMMA DI OGGI

Volendo quindi ora dare un occhio più da vicino al programma di gare e finali per questo sabato 13 luglio alle Universiadi 2019 di Napoli, vediamo che anche oggi si partirà nelle prime ore del mattino. Ecco che già dalle ore 7.00 infatti i riflettori saranno puntati sullo stadio San Paolo dove dono attese le prime gare di atletica tra cui le gare di mezza maratona: successivamente nella giornata ci attenderanno le finali delle staffette e del lancio del disco, dove però non vi saranno italiani in gara. Presto poi l’azione di sposterà nel tiro con l’arco per le prove del ricurvo individuale e a squadre: sarà però solo dalle ore 13,30 che dovremo spostarsi al Pala Vesuvio per le ultime prove della ginnastica ritmica. Da segnalare poi le ultime finali del teakwondo misto e del tennis oltre che del calcio e soprattutto del volley, dove speriamo che gli azzurri possano ancora coprirsi di gloria.



© RIPRODUZIONE RISERVATA