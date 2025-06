A Sussidiario TV Giulia Piscina intervista Giampaolo Montaletti, esperto di mercato del lavoro, per parlare di post maturità, università ed occupazione

Giampaolo Montaletti, esperto di mercato di lavoro intervistato da Giulia Piscina per Sussidiario TV, analizza i dati attuali di AlmaLaurea riguardanti la post-maturità, l’Università e l’occupazione terminato il percorso di studi. Ad oggi, circa il 40% dei laureati lavora in ambiti non attinenti al percorso di studi scelto. I laureati magistrali, 31,9%, sono quelli più colpiti. Il dato di chi si trasferisce all’estero e non intende rientrare in Italia è addirittura del 70%.

Nel corso della lunga chiacchierata, sono affrontati tantissimi temi d’attualità che vedono coinvolti i nostri giovani, come quello del fenomeno NEET. Giampaolo Montaletti propone varie soluzioni per provare ad uscire da una situazione che definire critica è un eufemismo.