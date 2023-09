Università, oltre 200 corsi sulla sostenibilità/ Offerte di green jobs crescono dell’85%

Sono più di 200, in Italia, i corsi di laurea orientati alla sostenibilità, partendo dalle biotecnologie per lo sviluppo Green fino all’ingegneria energetica orientata all’ambiente. Il trend segue di pari passo le dinamiche aziendali, dove ormai l’attenzione all’ambiente è al primo posto nelle scelte di business. I lavori legati al sostenibile e alla tutela del pianeta sono sempre più diffusi: così come anche il mondo della formazione punta sempre più verso corsi legati alla sostenibilità, in modo da formare professionisti che possano rispondere alle esigenze delle imprese. Secondo i dati di Indeed, piattaforma di ricerca del lavoro, l’aumento delle offerte di green jobs è stato dell’85% in tre anni.

Per il World Economico Forum, entro il 2030 saranno richiesti 12 milioni di lavoratori in tutto il mondo per combattere i cambiamenti climatici. Secondo il Wef, che ha condotto l’indagine “The Future of Jobs Survey” tra fine 2022 e inizio 2023 su un campione di 800 imprese e oltre 11 milioni di lavoratori, nell’agenda delle aziende si colloca al secondo posto la diffusione degli standard Esg (Environmental, social e governance) e al sesto l’importanza degli investimenti per la transizione green.

Università, corsi di laurea sulla sostenibilità e offerte di lavoro “Green”

Al Sole 24 Ore, Piena Sgualdino, head of Randstad professionali, specializzata in ricerca e selezione di middle e senior management, spiega: “Negli ultimi anni le aziende italiane hanno intrapreso vari processi di adattamento dei propri modelli di business allo sviluppo sostenibile. Una diretta conseguenza di questo cambiamento è la necessità di assumere figure nuove, formate dal punto di vista pratico ma anche con uno specifico set di conoscenze derivanti da formazione teorico accademica, product management, automazione e ingegneria elettronica”. La formazione, dunque, ha un ruolo fondamentale: così gli atenei stanno implementando i corsi dedicati alla sostenibilità.

L'osservatorio di Humangest spiega che rispetto al 2022 la ricerca da parte delle aziende di laureati in ambito green e sostenibilità è sostanzialmente raddoppiata. "Prevediamo che il trend sia destinato a continuare anche nell'ultima parte del 2023 e nei primi mesi del 2024" spiega Barbara Garofoli, amministratore delegato di Humangest, agenzia per il lavoro del Gruppo Sgb Humangest. Lo stesso osservatorio ha, nell'ultimo anno, selezionato diverse figure per posizioni in ambito di sostenibilità e delle energie rinnovabili per ruoli tecnici o di project management.











