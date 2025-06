Si è aperta nella giornata di oggi la quinta edizione della REN International Conference, promossa dall’Università Pegaso con l’obiettivo di affrontare, assieme ai colleghi accademici, il tema – peraltro titolo dell’evento – delle Nuove Sfide dell’Universal Design for Learning, in corso proprio in queste ore e fino alla giornata di domani, sabato 7 giugno 2025, nella cornice di Roma Eventi al numero 4 di piazza della Pilotta: dietro alla REN International Conference c’è, appunto, l’Università Pegaso e il suo Dipartimento di Scienze dell’Educazione; con il patrocinio della Società Italiana di Ricerca Didattica, di quella di Pedagogia Speciale, di quella di Ricerca sull’Educazione Mediale e del Centro Italiano di Ricerca Pedagogica, senza dimenticare il supporto scientifico della prestigiosa rivista GSD JOURNAL.

Come anticipavamo prima, all’evento organizzato dall’Università Pegaso quest’anno hanno preso parte più di 350 relatori, tra docenti, ricercatori e accademici di 62 differenti università italiane e straniere: l’obiettivo è quello di riflettere sul presente e sul futuro dell’Universal Design for Learning, ovvero un modello pedagogico altamente personalizzato, flessibile e adattabile, che garantisce vantaggi estesi dal vero e proprio apprendimento fino alla riduzione dello stress di studenti e docenti.

Il programma della REN International Conference organizzata dall’Università Pegaso

La REN International Conference dell’Università Pegaso si è aperta oggi con la consegna dei prestigiosi REN Award, pensati proprio per garantire un riconoscimento concreto ai progetti educativi innovativi, quest’anno vinti dalle classi quinte dell’Istituto di Istruzione Superiore Polo Luciano Bianciardi di Grosseto, che hanno ipotizzato e progettato – assieme, peraltro, all’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti – le classi scolastiche “del futuro prossimo”, incentrate sull’inclusività di ogni tipologia di studente; mentre domani si terrà una tavola rotonda con il presidente dell’Associazione Italiana Psicologi sul tema del ruolo degli psicologi e dei pedagogisti nella realtà scolastica ed accademica.

Aprendo i lavori odierni, il rettore dell’Università Pegaso, Pierpaolo Limone, ha ricordato come la conferenza sia ogni anno “un’importante occasione per approfondire il ruolo di un’educazione inclusiva e personalizzata”, tanto cara al suo ateneo, che mira sempre e comunque a “favorire il dialogo tra ricerca, pratica e policy” con “modelli didattici flessibili”; mentre il direttore del Dipartimento di Scienze dell’Educazione – il professor Francesco Peluso Cassese – ha ricordato che “il modello Universal Design for Learning non è solo una metodologia educativa”, ma un reale “cambiamento culturale” che valorizza ogni singola persona, integrando le “neuroscienze” nell’educazione.