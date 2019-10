Universitari molto più che amici/ Su Italia 1 il film di Federico Moccia (20 ottobre)

Universitari molto più che amici va in onda oggi, domenica 20 ottobre 2019, a partire dalle ore 14 su Italia 1. Si tratta di una pellicola italiana realizzata dalla Medusa Film in collaborazione con Mediaset Premium e Imprebanca con la regia curata da Federico Moccia il quale ne ha scritto anche il soggetto e la sceneggiatura in collaborazione con Ilaria Carlino. I costumi indossati dagli attori sul set cinematografico sono stati realizzati da Cristiana Agostinelli, la scenografia è stata effettuata da Massimiliano Nocente mentre il montaggio è frutto del lavoro di Consuelo Catucci. Nel cast di questa pellicola sono presenti primo Reggiani, Nadir Caselli, Simone Riccioni, Brice Martinet, Paola Minaccioni, Maurizio Mattioli, Barbara De Rossi, Amanda Sandrelli e Fabio Troiano.

Universitari molto più che amici, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama di Universitari molto più che amici. Nel pieno centro di Roma quella che un tempo era una ex clinica medica per volere del proprietario viene trasformata in una sorta di dimora da mettere a disposizione per quanti studiano nei vari atenei universitari presenti in città e quindi necessitano di un alloggio. Si tratta di una struttura fatiscente che tuttavia ben si sposa con le esigenze degli studenti universitari fuori sede che naturalmente vogliono risparmiare e al tempo stesso avere una soluzione estremamente comoda. Questo alloggio diventa dunque la soluzione ideale per tre studenti universitari i quali iniziano il loro percorso formativo con estrema passione ma ovviamente presentando le classiche problematiche di questo genere di situazioni.

Inizialmente il proprietario della struttura decide di affittare esclusivamente ai tre maschi i quali riescono a trovare un certo equilibrio non solo per quanto concerne lo studio se così può essere definito ma anche per quanto riguarda le varie esigenze gestionali e come ad esempio il lavare i piatti, effettuare la pulizia della camera o magari la preparazione dei pasti. Tuttavia il proprietario non essendo del tutto soddisfatto degli introiti che riesci ad ottenere dai tre studenti decide di allargare l’affitto a tre ragazze di nome Francesca, Giorgia ed Emma che naturalmente si troveranno a condividere questa esperienza con i tre uomini. L’arrivo delle tre ragazze sarà una sorta di fiume in piena per i ragazzi quali si vedranno del tutto messo in discussione l’equilibrio precedentemente trovato il che però consentirà ai sei di attraversare e vivere un intenso anno universitario tra mille problematiche e soprattutto tra situazioni assolutamente imprevedibili dal punto di vista sentimentale.



