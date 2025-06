Unknown – Senza identità: film su Rete 4 diretto da Jaume Collet-Serra

Sabato 7 giugno 2025, la prima serata di Rete 4 alle ore 21:25, prevede la messa in onda del thriller d’azione Unknown – Senza identità. Si tratta di un film del 2011 diretto da Jaume Collet-Serra, che ha esordito nel 2005 con l’horror La maschera di cera, ma che subito dopo ha deciso di concentrarsi sugli action movie.

La produzione di questo film è internazionale e ha coinvolto USA, Francia, Regno Unito e Germania e il soggetto è tratto dal romanzo Fuori di me, dello scrittore francese Didier Van Cauwelaert.

Protagonista l’irlandese Liam Neeson che ha trovato il suo filone preferito proprio nel genere d’azione grazie soprattutto ai revenge movie della saga Taken, sotto la guida di Luc Besson. L’attore lavorerà ancora con Collet-Serra in Non-stop (2014), Run all night – Una notte per sopravvivere (2015) e L’uomo sul treno – The Commuter (2018).

Gli altri interpreti sono Diane Kruger, che ha svettato in Bastardi senza gloria (2009) di Quentin Tarantino e che quest’anno uscirà sugli schermi con il film Amrum, di Fatih Akim; Aidan Quinn, al fianco di Madonna in Cercasi Susan disperatamente (1985) e di Al Pacino in Riccardo III – Un uomo, un re (1996) e il compianto Bruno Ganz, conosciuto per La caduta – Gli ultimi giorni di Hitler (2004), in cui interpreta il führer e Heidi (2015), dove ha il ruolo del buon nonno.

La trama del film Unknown – Senza identità: non tutto è ciò che sembra

In Unknown – Senza identità il dottor Martin Harris è con la moglie Liz a Berlino, per partecipare a un congresso di biotecnologia. Una volta giunti in hotel, Harris si accorge di aver dimenticato la sua valigetta in aeroporto contenente importanti documenti, così parte di corsa in taxi per andare a prenderla. Durante il tragitto, il taxi viene coinvolto in un incidente e cade nel fiume. Harris sviene, ma viene salvato dalla tassista Gina.

Rimane quattro giorni in stato di coma in ospedale e quando si risveglia non ricorda nulla dell’incidente e si rende conto che gli è stata rubata l’identità. Si reca quindi dalla moglie, ma lei fa finta di non conoscerlo e si accompagna a un uomo che si fa passare per lui.

Sotto shock per queste circostanze, viene riportato in ospedale svenuto e lì un killer di nome Smith uccide l’infermiera e cerca di assassinare anche Martin che però riesce a fuggire. Una volta al sicuro, l’uomo prende contatto con un investigatore privato, Jürgen, che l’infermiera, prima di spirare, gli aveva detto di chiamare per risalire all’accaduto.

La strada è quella di risalire alla tassista Gina e in effetti la trova, tuttavia non fa più lo stesso mestiere. Martin e la donna vengono però raggiunti da Smith e dal suo sodale Jones che tentano nuovamente di eliminare lui e lei, ma quest’ultima riesce a uccidere Smith per poi scappare con Martin.

In seguito, l’uomo ritrova la moglie che gli suggerisce di riprovare a recuperare la famosa valigetta e nel frattempo Jürgen riceve la visita di un personaggio misterioso: è Cole, un collega di Martin, che fa parte di una società segreta di mercenari chiamata Sezione 15. Quando Jürgen capisce che Cole si trova lì per ucciderlo, non riuscendo a scappare si suicida con un caffé al cianuro.

A questo punto arriva il colpo di scena: Cole e Jones lo rapiscono e gli comunicano che in realtà è Martin Harris la sua identità falsa e che lui, la moglie e l’altro uomo “finto Harris” sono sicari della citata Sezione 15, ingaggiati per uccidere una personalità del congresso. L’incidente gli aveva cancellato la memoria e si era realmente convinto di chiamarsi Martin Harris, quando in realtà si tratta di un nome di fantasia inventato da lui stesso.

Dopo avergli spiegato la situazione Cole e Jones decidono eliminare Martin che però viene provvidenzialmente salvato da Gina che li investe con il suo taxi. Improvvisamente Martin inizia a ricordare dettagli che lo riguardano in merito a una bomba messa tre mesi prima con la moglie nell’albergo dove alloggia il principe Shada. Presto scoprirà che non è però costui a essere il bersaglio dell’attentato ma un agronomo che ha fatto un’importante scoperta sulla quale la Sezione 15 vorrebbe mettere le mani. Martin decide così di riscattarsi e si reca con Gina sul posto per salvare l’uomo e cambiare definitivamente vita. Riuscirà a fermare l’ordigno e a scoprire la sua identità?