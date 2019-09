Unknown Senza identità/ Su Rete 4 il film con Diane Kruger (15 settembre 2019)

Unknown Senza identità sarà in onda oggi, 15 settembre, per la prima serata di Rete 4 a partire dalle 21.30. Si tratta di un film drammatico del 2011 prodotto in collaborazione da Germania, Regno Unito e Francia che si basa sulla storia tratta dal romanzo Fuori di me di Didier Van Cauwelaert. La regia di quesa pellicola è affidata a Jaumet Collet-Serra che si avvale di una cast davvero eccezionale dove spicca il nome di Liam Neeson, attore conosciuto ai molti per la sua eccellente interpretazione in Schindler’s List e in molti altri film del genere azione. Accanto a lui recitano nomi noti e meno noti come Diane Kruger, January Jones, Aidan Quinn, Bruno Ganz, Frank Langella e Sebastian Koch. Il film si presenta particolarmente avvincente e caratterizzato da un buon ritmo grazie alla sceneggiatura curata da Oliver Butcher e Stephen Cornwell; ottima anche la colonna sonora grazie alle musiche realizzate da John Ottman, autore di altre bellissime musiche in film importanti come I soliti sospetti, X-men 2 e il recente Bohemians Rapsody.

Unknown Senza identità, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama di Unknown Senza identità. Martin Harris (Liam Neeson) è un celebre botanico che arriva a Berlino insieme alla moglie Liz per partecipare a un congresso ma, arrivato in albergo, si accorge di aver dimenticato in aeroporto la sua valigetta. Torna così indietro ma rimane coinvolto in un incidente stradale e viene salvata da Gina la tassista, ma rimane in coma per 4 giorni e al risveglio non ricorda nulla dell’incidente e la sua identità gli è stata sottratta. Torna dalla moglie che dice però di non conoscerlo e che risulta sposata ad un altro uomo che si chiama Martin Harris. Capisce quindi che deve recuperare documenti, memoria e identità per cui chiede aiuto a Gina; nel frattempo arrivano due agenti segreti con il compito di ucciderlo ma riesce a più riprese a salvarsi insieme alla sua compagna e pian piano inizia a ricostruire alcuni passi della sua esistenza, fin quando capisce di essere parte di un nucleo speciale che aveva il compito di uccidere un partecipante al congresso. Il resto del film è un susseguirsi di colpi di scena e di scene di suspense fino all’epilogo che vede il protagonista e la sua compagna fuggire su un treno con le loro nuove identità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA