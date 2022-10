Unknown Senza identità/ Su Rete 4 il film con Liam Neeson e Bruno Ganz

Unknown Senza identità, film di Rete 4 diretto da Jaume Collet-Serra

Unknown Senza identità va in onda oggi, sabato 8 ottobre 2022, a partire dalle ore 21.25 su Rete 4. Si tratta di un film d’azione e thriller prodotto tra Germania e Francia nel 2011 da Joel Silver e diretto da Jaume Collet-Serra. Per la realizzazione della pellicola è stato fondamentale il contributo di attori come Liam Neeson, January Jones, Bruno Ganz e Aidan Quinn. Basato sul romanzo di Didier Van Cauwelaert Fuori di me è stato distribuito in Italia dalla Warner Bros.

Il film ha ricevuto tre nomination senza tuttavia riuscire a vincere nessun premio. Agli European Film Awards del 2011 ricevette la nomination per il Premio del pubblico a Jaume Collet-Serra mentre agli Jupiter Award la nomination per miglior attore internazionale a Liam Neeson e quella per miglior attrice internazionale a Diane Kruger.

Unknown Senza identità, la trama del film

La storia di Unknown Senza identità parte con Martin Harris, specializzato in biotecnologie, vittima di un brutto incidente. Dopo aver preso parte ad un importante convegno nella sua materia di studio tenutosi a Berlino, si rende conto di aver smarrito la propria valigia con documenti molto importanti. Poco dopo si ricorda di averla lasciata in aeroporto per cui prende il primo taxi e si dirige sul luogo. Suo malgrado l’auto è coinvolta in un brutto tamponamento al punto da cascare direttamente nel fiume in prossimità della strada.

Il tempismo della tassista di nome Gina permette comunque all’uomo di essere tratto in salvo. Dopo 4 giorni di coma scopre però che la sua vita sta per subire un brusco cambiamento; incredibilmente pare che nessuno lo riconosca, compresa sua moglie. Quest’ultima ha addirittura sostituito il marito con una persona che in teoria avrebbe letteralmente rubato la sua identità. Scioccato dalla situazione ha come principale preoccupazione rimettersi in contatto con Gina e ritrovare la valigetta lasciata in aeroporto. Prima di essere dimesso rischia di essere ucciso da un sicario ma fortunatamente riesce a sventare il tentativo e a fuggire.

A questo punto, si mette in contatto con un competente investigatore di nome Jurgen al fine di capire cosa stesse accadendo alla sua vita. Ritrovata Gina riesce anche a recuperare la valigetta ma i due si imbattono in nuovo tentativo di aggressione. Questa volta sono due uomini di nome Smith e Jones a cercare di porre fine alla sua vita ma ancora una volta la prontezza di Gina si rivela fondamentale per fuggire. Anche Jurgen è in difficoltà e dopo aver ricevuto la visita di Cole deciso ad ucciderlo sceglie di suicidarsi.

Dopo essere riuscito a recuperare la valigetta cerca di rimettersi in contatto con sua moglie al fine di ottenere maggiori spiegazioni sulla vicenda e soprattutto sull’identità dell’uomo che si spaccia per lui. Poco dopo però intervengono nuovamente Cole e Jones che prendono in ostaggio l’uomo e lo conducono verso un posto isolato per spiegargli la situazione. Nello specificano, cercando di ricordare all’uomo che Martin Harris in realtà non era mai esistito e già prima dell’incidente lui era semplicemente sotto mentite spoglie per portare avanti un omicidio importante proprio al congresso al quale aveva partecipato in quanto componente di un gruppo di mercenari denominati Sezione 15. In ogni caso i due sono decisi nel togliere di mezzo l’uomo ma l’irruzione di Gina salva Martin dopo aver investito entrambi i criminali. Dopo aver chiaro il quadro della situazione Harris si ricorda di aver piazzato una bomba presso l’hotel dove alloggiava e con l’aiuto di Gina decide di porre rimedio a tutto sventando quello che doveva essere il suo stesso piano. Dopo una serie di scontri e con la complicità della presunta moglie, Liz, riesce a sventare il disastro uccidendo Bressler, l’uomo alla base di tutto. Nel finale il protagonista viene visto in compagnia di Gina partire per una destinazione sconosciuta con due nuove identità.

