Unknown Senza identità/ Streaming film Rete 4: thriller psicologico straordinario

Unknown Senza identità è “un intenso thriller psicologico che celebra la dialettica ordinario straordinaria”. Marzia Gandolfi premia questo action movie con Liam Neeson con tre stellette su MyMovies e tiene a sottolineare: “Sprovvisto del segno stilistico di Roman Polanski e del raccordare tenace e impossibile di Paul Greengrass Collet-Serra confeziona un film di forte impatto espressivo che recupera il piacere dell’inseguimento, del trasalimento e dell’inquietudine. Contribuisce al successo un cast che è davvero ineccepibile”. Il film è scritto in maniera interessante e rappresenta una valida alternativa alle commediole di Natale per chi magari non ama questa festa e vuole solo ed esclusivamente vivere una serata adrenalinica. Guardando bene la guida tv di stasera sembra essere l’unica alternativa ai film delle feste, una via di fuga per chi vuole vivere a duecento all’ora e non ha intenzione di entrare in mood natalizio. Unknown Senza identità riempirà la prima serata di Santo Stefano su Rete 4, clicca qui per la diretta streaming. Clicca qui per il video del trailer.

Unknown Senza identità, film di Rete 4 diretto da Jaume Collet-Serra

Unknown Senza identità va in onda su Rete 4 per la prima serata di oggi, domenica 26 dicembre. Si tratta di una realizzazione che ha visto la collaborazione di case cinematografiche della Germania, del Regno Unito e della Francia con soggetto tratto dal famoso romanzo Fuori di me scritto da Didier Van Cauwelaert, mentre la sceneggiatura è stata firmata da Stephen Cornwell.

La regia è stata curata da Jaume Collet-Serra, il montaggio è frutto del lavoro di Timothy Alverson mentre le musiche della colonna sonora sono di John Ottman. Nel cast spiccano tra gli altri Liam Neeson, Diane Kruger, January Jones, Aidan Quinn, Bruno Ganz, Frank Langella e Sebastian Koch.

Unknown Senza identità, la trama del film: quella valigetta

Ora affrontiamo la trama di Unknown Senza identità. Il dottor Martin per questioni legate alla sua professione e in particolare per presenziare ad un importante congresso sulle biotecnologie, si trova a Berlino insieme alla sua adorata moglie Liz. Dopo essere atterrati all’aeroporto prendono un taxi per andare nell’albergo dove devono alloggiare, ma una volta arrivato in camera si rende conto di aver perso la sua valigetta nella quale c’erano tutti i documenti relativi al suo intervento durante il congresso. Convinto che la valigetta sia stata smarrita all’aeroporto, prende velocemente un’altra volta i taxi e torna indietro per poterla recuperare ma suo malgrado sarà protagonista di un terribile incidente che fa precipitare nel fiume la sua auto.

L’incidente è particolarmente grave ma riesce a salvarsi anche grazie all’aiuto della tassista il cui nome è Gina. Purtroppo la paura e il brutto trauma causano la perdita di conoscenza dell’uomo che si risveglierà nel letto dell’ospedale dopo 4 giorni di coma. L’uomo avrà completamente rimosso tutto quello che è accaduto nell’incidente ed inoltre si renderà conto che incredibilmente la sua identità è stata sottratta da qualcuno. A questo punto occorre presso l’albergo dove alloggiava ma si rende conto che incredibilmente sua moglie nega di conoscerlo e soprattutto si trova insieme ad un uomo che dice di essere lui stesso.

Tutte queste forti emozioni fanno nascere nell’uomo un vero e proprio shock che richiede una nuova corsa in ospedale dove viene soccorso adeguatamente ma dovrà fare i conti con un pericoloso killer che cerca di uccidere tutte le infermiere e soprattutto lui stesso. Salvatosi per miracolo si rivolge ad un detective privato di nome Jurgen che gli era stato raccomandato da un’infermiera poco prima che venisse uccisa. Per il povero dottore sarà l’inizio di un’incredibile storia fatta di spionaggio e di oscuri segreti che dovranno essere svelati per il bene dell’umanità.

Video, il trailer del film “Unknown Senza identità”





