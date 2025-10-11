Uno di noi è un oscuro melodramma venato di thriller che esplora il tema della genitorialità nelle sue pieghe più dolorose. Con Kevin Costner e Diane Lane

Uno di noi, film su Rete 4 diretto da Thomas Bezucha

Rete 4 propone per la prima serata di sabato 11 ottobre, alle 21.30, il film Uno di noi, una pellicola statunitense uscita nel 2020. Si tratta di un melodramma thriller di genere western che vede tra gli attori principali il grande Kevin Costner e l’ottima Diane Lane. Nel resto del cast, Lesley Manville, Booboo Stewart, Jeffrey Donovan e Bram Hornung.

La pellicola è diretta dal regista Thomas Bezucha, che gli appassionati ricorderanno nel film La neve nel cuore.

La sceneggiatura è tratta dal romanzo dello scrittore Larry Watson; la fotografia è di Guy Godfree, magistrale nel combinare i colori tipici del genere western assieme a quelli drammatici del thriller. Le musiche sono di Michael Giacchino. Titolo originale del film Let him go.

Uno di noi, la trama del film: due nonni disposti a tutto per proteggere il nipote da una matriarca malvagia

La vicenda di Uno di noi è un melò che si sviluppa all’inizio degli anni Sessanta. Qualche anno dopo la morte del loro figlio, lo sceriffo ormai in pensione George Blackledge e la sua consorte, Margaret, sono costretti a malincuore ad abbandonare il loro ameno ranch nello Stato del Montana, per riportare a casa il nipotino.

La madre, Lorna, che è la loro nuora nonché ex-moglie del povero figlio defunto, ha deciso di risposarsi con un certo Donnie Weboy; il piccolo e la mamma improvvisamente si trasferiscono nello Stato del Dakota, a Gladstone, nella casa dell’uomo in cui vive anche un personaggio alquanto oscuro, il vero villain dalla vicenda. Si tratta di Blanche, una perfida matriarca che maltratta il piccolo e non ha nessuna intenzione di lasciarlo andar via.

La coppia, i due protagonisti del film, saranno prima minacciati con le parole e poi con i fatti: la vicenda acquisterà da ora in poi una nota drammatica, poiché dovranno lottare con tutte le loro forze per avere l’affidamento del piccolo e potergli salvare la vita.

I due agricoltori si troveranno a dare il massimo, anche da un punto di vista legale, in un film che mette insieme suspense e azione, dramma e psicologia. Riusciranno a riportare a casa il loro nipotino, l’unica cosa che rimane loro del figlio morto?