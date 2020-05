UNO MATTINA IN FAMIGLIA/ Monica Setta chiude una stagione da record

Pubblicità

È successo nel settembre scorso. Uno Mattina in famiglia, contenitore leader del day-time festivo di Rai 1, dopo anni ha cambiato coppia di conduttori. Con Tiberio Timperi che ha alle spalle 23 edizioni è arrivata Monica Setta. Forte dei successi di ascolti a Rai 2, già conduttrice di uno spazio politico dentro Domenica In, la giornalista mancava dalla rete ammiraglia da 10 anni. Ecco perché la coppia Monica Setta/Tiberio Timperi sulla carta era apparsa molto rischiosa. Timperi era super-rodato mentre la Setta era una vera incognita.

Invece proprio il feeling che si è creato tra la Setta e Timperi ha permesso al programma del day time di Rai 1 nel weekend di diventare un format magico con ascolti che vanno dal 25 al 37 per cento nel periodo di Sanremo. Ovviamente un programma cosi ben fatto e di successo è anche molto ambito. Si era parlato di tante candidate, da Ingrid Muccitelli che non ha mai nascosto la voglia di rientrare a Uno Mattina in famiglia a Monica Giandotti del Tg3.

Dagospia ha scritto che Timperi risulta confermato mentre la Setta sarebbe in bilico. Troppo amica di Matteo Salvini, dicono in viale Mazzini. In realtà, fonti Rai, sostengono che la coppia o viene confermata in toto (squadra che vince non si cambia) o avrà altri due nuovi volti. Intanto, Timperi e la Setta vanno avanti fino al 28, ma prima di quella data il direttore di Rai 1 Stefano Coletta, considerato un intellettuale puro scevro dalla logica della lottizzazione di programmi e conduttori, avrà sciolto la riserva.

E sapremo se anche il prossimo anno vedremo l’attuale coppia o se qualcosa cambierà. Di sicuro i risultati sono dalla parte di Tiberio e Monica.



© RIPRODUZIONE RISERVATA