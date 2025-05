Uno sceriffo extraterrestre… poco extra e molto terrestre, film su Rete 4 diretto da Michele Lupo

Giovedì 22 maggio 2025, andrà in onda, nel pomeriggio di Rete 4, alle ore 16:35, la commedia di fantascienza dal titolo Uno sceriffo extraterrestre… poco extra e molto terrestre. Si tratta di un progetto cinematografico italiano prodotto nel 1979 da Elio Scardamaglia per Leone Film e girato da Michele Lupo, regista che ha diretto nel corso della sua carriera con alcuni volti molto amati della commedia italiana come Franco e Ciccio e Ugo Tognazzi.

La parte musicale è invece a cura dei fratelli De Angelis, ovvero gli Oliver Onions, che hanno lavorato in diverse occasioni con Lupo a partire da Africa Express (1975) fino a Bomber (1982).

Nei panni dell’imponente sceriffo Scott Hall troviamo l’attore italiano Bud Spencer, che aveva già collaborato con il regista l’anno precedente in Lo chiamavano Bulldozer. Nel cast, anche Cary Guffey, Raimund Harmstorf, Joe Bugner, Carlo Reali e Gigi Bonos.

La trama del film Uno sceriffo extraterrestre… poco extra e molto terrestre: un bambino molto speciale

Uno sceriffo extraterrestre… poco extra e molto terrestre è ambientato in una piccola e tranquilla cittadina della Georgia di nome Newnan. Un giorno accade un improvviso ed inspiegabile black-out generale che, secondo gli abitanti del posto, potrebbe essere stato causato da alcuni esseri extraterrestri atterrati in quell’area.

Iniziano così a cercare lo sceriffo, che nel frattempo sta raccogliendo le mele e, per non essere punto dalle api, ha indossato una strana tuta. Per questo motivo viene scambiato per un alieno, e incrocia la strada con un ragazzino dal nome davvero particolare, ovvero H-725, il quale afferma di arrivare da un’altra costellazione.

Lo sceriffo Scott Hall è sicuro che il ragazzino stia mentendo e decide di trovare i suoi genitori, in modo che possa rientrare a casa sano e salvo. Ben presto, però, si rende conto che H-725 è davvero dotato di capacità paranormali e, nonostante l’iniziale scetticismo, il protagonista realizza di avere davvero a che fare con un extraterrestre.

Anche gli abitanti del posto scoprono le capacità del ragazzino ed è così che il generale Davidson decide di usare proprio i suoi poteri per mettere le mani su un avanzato raggio superfotonico.

Lo sceriffo Scott dovrà quindi difendere il suo nuovo amico non solo dalla popolazione della cittadina ma anche dalle “teste di legno” con cui il protagonista si troverà coinvolto in diverse scazzottate. Per fortuna ad aiutarlo ci sarà un uomo di nome Brennan che era stato arrestato proprio da Scott ma che l’extraterrestre aveva liberato. Riuscirà H-725 a tornare a casa?