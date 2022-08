Uno sceriffo extraterrestre… poco extra e molto terrestre/ Su Rete 4 il film

Uno sceriffo extraterrestre… poco extra e molto terrestre, film di Rete 4 diretto da Michele Lupo

Uno sceriffo extraterrestre… poco extra e molto terrestre sarà trasmesso da Rete 4 oggi, sabato 6 agosto, a partire dalle 21.25. Si tratta di una commedia italiana del 1979 distribuita da C.I.G. e prodotto da Elio Scardamaglia per Leone Film. La regia è di Michele Lupo. In 21 anni di carriera ha diretto 24 film e scritto tre sceneggiature. Ha lavorato con Giuliano Gemma, Ugo Tognazzi, Franco e Ciccio. Il protagonista è Bud Spencer.

Carlotta Rossi, figlia segreta Bud Spencer "Perché chiede soldi?"/ L'attacco di Bernardini De Pace

L’attore è morto il 27 giugno 2016. Durante la sua carriera, che è durata 58 anni, ha ricevuto nel 2010 il David di Donatelo alla carriera, nel 2004 invece ha ottenuto il Globo d’Oro Speciale. Nel 1997 è stato diretto da Leonardo Pieraccioni in Fuochi d’artificio. Nel 1967 ha iniziato il sodalizio con Terence Hill durato fino al 1974 dando vita al genere di film “spaghetti western”. La coppia è stata ricomposta nel 1976 per Pari e dispari e Io sto con gli ippopotami. Nel cast troviamo: Raimund Harmstorf, Gigi Bonos, Cary Guffey.

Carlotta Rossi "Bud Spencer era mio padre"/ Chiesto esame Dna e risarcimento danni

Uno sceriffo extraterrestre… poco extra e molto terrestre, la trama del film

La storia di Uno sceriffo extraterrestre… poco extra e molto terrestre è ambientata nello Newnan, una piccola città della Georgia. La vita scorre abbastanza tranquilla, fino a quando un giorno all’improvviso c’è un black-out. La popolazione, per questo evento inaspettato, si allarma e comincia a dubitare che quanto accaduto sia opera degli extraterrestri presenti nella zona. Si mettono alla ricerca dello sceriffo che in quel momento di trova nei pressi di South Lake intento nella raccolta del miele. Per difendersi dalle punture delle api indossa una tuta e viene scambiato per un marziano. Lo stesso sceriffo s’imbatte in un ragazzino di nome H-725 che dice di provenire dalla costellazione Vega. Scott non crede alle parole del ragazzino e decide di mettersi alla ricerca dei suoi genitori e riportarlo a casa.

Charleston/ Su Rete 4 il film con Bud Spencer

A sorpresa è testimone di alcuni fenomeni paranormali ad opera di H-725 come la pesca miracolosa, dove l’extraterrestre per mostrare i suoi poteri fa saltare i pesci dall’acqua dentro la barca dei pescatori. Nonostante il suo scetticismo, Scott deve ricredersi e convincersi che ha a che fare con un extraterrestre. Anche la gente della cittadina viene a conoscenza della presenza di H-725 e dei suoi super poteri. Difatti il generale Davidson ordina al capitano David Brix, di impadronirsi dello strumento a raggio superfotonico che il ragazzino si serve per compiere le sue straordinarie imprese.

Lo sceriffo promette all’amico che terminata la sua breve vacanza sulla Terra, lo aiuterà a salire sulla nave spaziale che lo porterà nella sua costellazione. Per Scott l’impresa non è facile, difatti deve difendere H-725 dalle “teste di legno” e non mancano le scazzottate. I due ricevono l’aiuto di Brennan, un poco di buono che lo Sceriffo ha messo dietro le sbarre ma che H-725 è riuscito a liberare. Finalmente il ragazzino riesce a trovarsi all’appuntamento con la navicella spaziale e viene riconsegnato al padre, mentre Brennan è liberato per “buona condotta”. Il ragazzino si è trovato molto bene con Scott che decide di ritornare da lui.











© RIPRODUZIONE RISERVATA