Uno sguardo dal cielo/ Su Nove il film con Denzel Washington e Whitney Houstonv

‘Uno sguardo dal cielo‘ è un film in onda sul canale Nove in prima serata sabato 4 gennaio 2020 alle ore 21.15, pellicola del 1996 di produzione statunitense diretta da Penny Marshall, con Denzel Washington e Whitney Houston nelle parti dei protagonisti Dudley e Julia Biggs. Completano il cast del film Courtney B. Vance nel ruolo del Reverendo Henry Biggs, Loretta Devine nella parte di Beverly mentre Jenifer Lewis ha il ruolo di Margueritte Coleman. Justin Pierre Edmund è Jeremiah Biggs, Shari Headley ha la parte di Arlene Chattan, Lionel Richie è Britsloe mentre Gregory Hines ha il ruolo di Joe Hamilton.

Uno sguardo dal cielo, la trama del film

‘Uno sguardo dal cielo’ racconta la storia di Henry Biggs, un pastore protestante che vive un periodo di profonda crisi nella propria comunità, minacciata da una speculazione edilizia che rischia di far perdere la casa a molte persone. Lo stress della situazione mette in crisi anche il matrimonio del pastore con la moglie Julia. Per cercare di mettere a posto la situazione arriva sulla Terra un angelo, Dudley, che non riesce però a farsi credere come inviato del cielo: anzi, Biggs non crede alla possibilità che Dudley sia un angelo, mentre Julia finisce addirittura per invaghirsi di lui. Una situazione complicata che, superando diversi equivoci, Dudley riesce ad aggiustare anche grazie all’impegno di Henry, che complice l’arrivo del periodo natalizio si convince ad accettare l’aiuto dell’angelo e riesce a ricacciare indietro lo speculatore edilizio, che si convince di come gli affari avrebbero distrutto un’intera comunità. Un ‘miracolo di Natale’ che riuscirà anche a ricucire il rapporto traballante tra Henry e Julia.

