Uno spaccone chiamato Hark/ Su Rete 4 il film con Robert Donner (oggi, 13 luglio)

Uno spaccone chiamato Hark è un classico western di produzione americana e va in onda oggi, 13 luglio 2021, a partire dalle 16,20 su Rete 4. La regia è di Andrev. V Mclaglen. Gli attori principali sono: Robert Donner, John Ducette, Richard Loo, George Peppard, Diana Muldaur. Si tratta del classico film da primo pomeriggio della rete in rosa di Mediaset. Questo apre dunque la porta a un pubblico molto ristretto ma fedelissimo e con grande nostalgia di un passato che ormai sembra essere sepolto. Nonostante Quentin Tarantino e i fratelli Coeh abbiano provato a dare nuova linfa vitale al genere ormai si può dire che di western di livello non se ne fanno più, ma neanche di quelli che un tempo erano una produzione in serie a Hollywood. Rivivere questi classici non può che essere importante per il pubblico.

Uno spaccone chiamato Hark, la trama del film

La storia di Uno spaccone chiamato Hark è incentrata su Hark, un bandito squattrinato che un giorno insieme ad un suo amico e con la complicità di una spregiudicata ragazza, riesce a derubare un convoglio ferroviario a appropriandosi di una ingente somma di denaro. Purtroppo, le cose non vanno per il meglio e Hark viene arrestato non per la rapina, ma per precedenti reati minori e viene condannato a 3 anni di carcere. L’amico e la ragazza, invece, si trasferiscono in un’altra città e convolano a nozze, dopo aver investito la somma rubata nella costruzione di un ranch.

Uscito da carcere, Hank raggiunge i suoi ex complici, pretendendo la su parte di bottino; mentre Katy, la ragazza è felice di rivederlo, l’ex amico, Timoty, cerca di convincerlo a cambiare idea, aiutato tra l’altro da una banda di malviventi. Ma Hank non si arrende e si allea con una banda di cinesi chiamata cielo e terra, con la quale Timoty ha già avuto a che fare, visto che aveva cercato di estorcere dei soldi per investirli nella sua proprietà e farla fruttare, dato che su di essa pendevano delle ipoteche.

La vicenda si complica quando, durante un duro scontro, la banda di Timoty ne esce sconfitta e Timoty viene ucciso. Prima di morire, però, si fa promettere da Hark di sposare Katy, in quanto aveva organizzato e previsto tutto e sperava che lui si stabilisse definitivamente nel ranch con la donna.

