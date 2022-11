Uno spaccone chiamato Hark/ Su Rete 4 il film con Robert Donner

Uno spaccone chiamato Hark, film di Rete 4 diretto da Andrew V MgLaglen

Uno spaccone chiamato Hark è un film di genere western del 1971 che va in onda su Rete 4 a partire dalle 16,35 di oggi 10 novembre. La regia della pellicola è affidata a Andrew V MgLaglen, mentre il cast comprende gli attori: John Doucette, Robert Donner, George Peppard, Diane Muldair, Richard Loo, France Nuyen e Timothy Scott. La musica è affidata al grande compositore Davide Shire, autore tra l’altro della colonna sonora dei film La febbre del sabato sera e Tutti gli uomini del Presidente.

Herclues: la leggenda ha inizio/ Su Italia 1: come vedere il film in streaming

È stato sposato per 10 anni dal 1970 al 1980 all’attrice Talia Shire, la celebre Adriana delle tante pellicole su Rocky. Il film è considerato dai critici una pellicola scadente, in quanto la trama è poco incisiva e piuttosto lenta, pur contenendo alcuni momenti originali e ricchi di simpatia. Robert Donner è stato un attore americano dalla lunga carriera, ma nonostante ciò non ha raggiunto mai l’apice della carriera, in quanto, ha recitato solo in pellicole minori. Ha recitato nelle serie televisive Mork & Mindy e Una famiglia Americana. John Doucette è famoso per aver interpretato quasi sempre il ruolo del cattivo, del fuorilegge, del gangster, a causa del suo aspetto e della sua voce profonda. Nel film compare anche George Peppard noto soprattutto per essere stato il partner di Audrey Hepburn nella pellicola cult Colazione da Tiffany.

ADDIO AL NUBILATO/ Il film su Rai 2: come vederlo in streaming

Uno spaccone chiamato Hark, la trama del film

La storia del film Uno spaccone chiamato Hark è incentrata sulla vita di un bandito dal carattere spigoloso e scontroso, dal nome Hark Fleet, il quale con l’aiuto dell’amico Timothy e di una ragazza molto spregiudicata Katy, riesce a derubare un convoglio ferroviario e ad impadronirsi di un’ingente somma di denaro. Il bandito viene arrestato per altri reati, mentre i suoi complici riescono a fuggire in un’altra città ed unirsi in matrimonio, dopo aver investito la somma rubata nella costruzione di un ranch.

Dopo aver scontato la pena, il bandito si reca dai suoi amici con la richiesta di avere la sua parte della rapina. Mentre la donna è felice di rivederlo, il marito, al contrario, cerca di dissuaderlo aiutato da una banda di malviventi. Hark non si arrende e chiede la collaborazione di una comunità cinese alla quale Timothy ha cercato di estorcere una elevata somma. Infatti l’uomo desidera solo liberare la sua proprietà dalle tante ipoteche per poter vivere finalmente felice con la sua donna e sfruttare i benefici della sua tenuta. Le due bande arrivano al punto di scontrarsi e nella lotta Timothy perde la vita ma si fa promettere dall’amico di restare accanto alla moglie e vivere nel suo ranch.

Cena con delitto Knives Out/ Come vedere il film in streaming su Rai 1

© RIPRODUZIONE RISERVATA