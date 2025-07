Momento tutto da ridere nel momento dei saluti: protagonista la chef Rosanna Marziale a Unomattina Estate con una gaffe a tema fornelli.

A volte basta veramente poco per propiziare un piccolo strafalcione o una simpatica gaffe; lo dimostra quanto accaduto oggi nel corso del consueto appuntamento con Unomattina Estate. Il programma condotto da Alessandro Greco e Carolina Ray è un contenitore ricco di argomenti e temi, sempre particolarmente apprezzati dal pubblico che cerca approfondimenti su questioni di cronaca, cultura e attualità. Un momento fisso e particolarmente apprezzato dai telespettatori è quello culinario e, proprio questa mattina, per lo spazio dedicato alla passione per i fornelli è arrivata la chef Rosanna Marziale ed è stata proprio lei l’autrice della piccola e simpatica gaffe in diretta.

Tutto è partito, come accennato, dal consueto appuntamento culinario di Unomattina Estate; quest’oggi la chef Rosanna Marziale si è occupata di presentare al pubblico una ricetta particolarmente gustosa ma che, per un goliardico gioco di parole, ha alimentato appunto la piccola gaffe in diretta. La chef ha spiegato con grande pazienza e perizia tutti i passaggi necessari per la preparazione del piatto del giorno: delle palle di mozzarella ripiene con tagliolini di basilico.

Unomattina Estate, Alessandro Greco scoppia a ridere per la simpatica gaffe della chef Rosanna Marziale

Data la specialità culinaria offerta dalla chef Rosanna Marziale a Unomattina Estate – nel corso della diretta di oggi – era forse piuttosto semplice incappare in una frase o battuta che rimandasse ad un doppio senso tutto da ridere. Ed effettivamente, come racconta Novella 2000, il momento dei saluti dopo il momento dedicato ai fornelli è stato decisamente tutto da ridere. La chef Rosanna Marziale, una volta ultimata la sua ricetta, ha ovviamente salutato il pubblico; nel farlo, però, non si è sicuramente resa conto di aver pronunciato una fase ‘ambigua’ incappando così in una simpatica gaffe. “Grazie mille e buona giornata a tutti; mi raccomando, inviatemi le vostre palle”. Alessandro Greco al suo fianco si è immediatamente accorto del simpatico doppio senso e, limitandosi ad un “esatto”, non è riuscito a trattenere una risata di gusto.

